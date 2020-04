29 апреля 2020 г. Редакция | The Wall Street Journal Еще один удар по российской свободной прессе "Ключевую роль в консолидации власти Владимиром Путиным в России стал подрыв свободной прессы в стране. Вне контроля Кремля осталось немного изданий, и вот теперь на грани потери независимости оказалась ведущая ежедневная деловая газета", - пишет в редакционной статье The Wall Street Journal, напоминая, что на прошлой неделе редакция газеты "Ведомости" выступила против и.о. главного редактора Андрея Шмарова, "предупредив, что (...) решения Шмарова ставят издание под угрозу превращения в "еще одно зависимое и управляемое медиа, цель работы которого - (...) реализация интересов и амбиций официальных и негласных владельцев". "(...) В марте российский владелец "Ведомостей" объявил, что продаст издание, но очевидно, продажа еще не завершена. На фоне хаоса вспышки Covid-19 и махинаций с собственностью Шмаров, который ранее основал связанный с Кремлем журнал, был назначен в нарушение протоколов "Ведомостей", - подчеркивается в статье. - Сотрудники сообщают, что (...) Шмаров (...) уже запретил критическое освещение недавнего шага Путина с тем, чтобы остаться у власти после истечения его нынешних сроков полномочий. Он удалил колонку с критикой в адрес Сечина. Он также запретил редакции газеты использовать данные опросов Левада-центра, единственного в России независимого социологического центра". "В редакции царит замешательство, и никто не знает наверняка, кто контролирует издание. Источник в редакции сообщил нам, что, скорее всего, правительство Путина, а не нынешние или будущие владельцы, воспользовались ситуацией, чтобы потребовать назначения Шмарова редактором. Кремль отрицает причастность к редакционным решениям издания, - указывает The Wall Street Journal. - Сотрудники изо всех сил пытаются найти альтернативных инвесторов и вернуть контроль над редакцией (...). Потеря "Ведомостями" независимости стала бы серьезной потерей для российского народа, который страдает на фоне того, как Путин и его соратники правят Россией без подотчетности, которую граждане Запада так часто принимают как должное". Источник: The Wall Street Journal