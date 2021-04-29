Обнаружено недостающее звено в эволюции животных?

"Окаменелость возрастом в миллиард лет, обнаруженная на Шотландском нагорье, называют решающим "недостающим звеном" в эволюции жизни на Земле, говорится в новом исследовании. Эта окаменелость была найдена около озера Лох-Торридон и раскрывает организм, который сложнее одноклеточного существа, но на самом деле не является многоклеточным", - пишет "Этот организм занимает свою археологическую нишу и проливает свет на то, как самые примитивные формы жизни превратились в бесчисленное множество представителей фауны, которые мы видим сегодня. Предполагается, что эта окаменелость является самым ранним известным примером организма, который содержит два различных типа клеток. Одноклеточные организмы, называемые прокариотами, впервые появилась на Земле почти четыре миллиарда лет назад, когда планета и Солнечная система были в зачаточном состоянии", - сообщается в статье.

"Ископаемое, получившее название Bicellum Brasieri, заполняет пробел между появлением одноклеточной жизни и "Кембрийским взрывом" 600 млн лет назад, который ознаменовал появление огромного разнообразия. В то время уровень кислорода в атмосфере резко вырос, что привело к огромному увеличению числа существующих видов. Время между этими событиями известно как Протерозойская эра, и о ней мало что известно", - пишет газета.

"Истоки сложной многоклеточности и происхождение животных считаются двумя наиболее важными событиями в истории жизни на Земле. Наше открытие проливает новый свет на оба эти вопроса, - заявил ведущий автор исследования профессор Чарльз Веллман из Университета Шеффилда. - Мы обнаружили примитивный сферический организм, состоящий из двух различных типов клеток, что стало первым шагом к сложной многоклеточной структуре, которая никогда не описывалась ранее (...). Открытие этой новой окаменелости позволяет нам предположить, что эволюция многоклеточных животных произошла, по крайней мере, один миллиард лет назад и что ранние события, предшествовавшие эволюции животных, могли происходить в пресной воде, такой как озера, а не в океане".

"Это знаменует ключевой момент, когда бактерии стали способны к фотосинтезу и половому размножению, что заложило основы для большей части современной жизни", - отмечается в статье.

"Bicellum был найден в скалах около озера Лох-Торридон, горячей точки для поиска сохранившихся останков множества животных. Считается, что вымершие организмы, которые когда-то жили на дне озер, дали начало зеленым водорослям и наземным растениям", - поясняет газета.

Профессор Пол Стротер из Бостонского колледжа в Массачусетсе, соавтор исследования, указал: "Биологи предположили, что происхождение животных включало в себя включение и повторное использование предшествующих генов, которые ранее развивались в одноклеточных организмах. То, что мы видим в Bicellum, является примером такой генетической системы, включающей клеточную адгезию и дифференцировку клеток, которые, возможно, были включены в геном животных полмиллиарда лет спустя".

Полное описание окаменелости дает Current Biology, сообщается в публикации.