Россия изобличает свою "ось зла"

"(...) Россия продолжает свою словесную эскалацию против Запада. Во вторник вечером министр иностранных дел Сергей Лавров сделал ряд заявлений официальному агентству РИА Новости, отражающих недовольство Москвы своими геополитическими соперниками. Находящийся на своем посту с 2004 года Лавров указал на то, что, если отношения между Вашингтоном и Москвой не улучшатся (а этим не пахнет), то две страны будут жить в условиях "то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже". Кремль не примирился с тем, что президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу "убийцей" и что дата и место встречи между главами двух государств еще не назначены", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"Министерство иностранных дел решило действовать на опережение и уже объявило о создании списка "недружественных стран", в первых строках которого, естественно, находятся США. Список официально не раскрывался, но близкая к Кремлю ежедневная газета "Известия" назвала 11 стран, эту информацию сразу же подхватили близкие к власти телеканалы. Помимо США, это государства, которые Кремль обычно представляет в качестве "вассалов Вашингтона", а именно Великобритания, Канада, Австралия, а также шесть стран Восточной Европы", - говорится в статье.

"(...) Как указал Сергей Лавров, скоро можно будет ознакомиться с этим списком. "Но это не "мертвая" бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем". Министр сказал, что "понятны критерии" для включения стран в этот список. Но он постарался их не раскрывать, наподобие того, как Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию на прошлой неделе пригрозил странам Запада красными линиями, которые нельзя пересекать, даже не сформулировав, где они проходят", - отмечает автор статьи.

"Российская инициатива звучит как ответ - почти два десятилетия спустя - на знаменитую "ось зла", изобличенную президентом США Джорджем Бушем в 2002 году (тогда речь шла об Ираке Иране и Северной Корее). Это также ответ на недавние санкции США в отношении россиян, подозреваемых в кибератаках. Те запланированные санкции в отношении "недружественных стран", о которых на данный момент известно, носят дипломатический характер. Дипмиссии этих стран больше не смогут нанимать российских сотрудников", - комментирует журналист.

"(...) Заявления Сергея Лаврова акцентируют внимание на последовательности действий, речь идет о беспрецедентной волне перекрестных высылок дипломатов, инициированной западными странами", - говорится в статье.

"(...) Сергей Лавров воспользовался возможностью для нападок на российских "либералов" (термин, который включает в себя противников конфронтационной политики), уподобляя их избалованным детям, разочарованным тем, что сейчас они не могут есть пармезан, запрещенный с 2014 года из-за контрсанкций, введенных Владимиром Путиным. Словесная эскалация заходит еще дальше, затрагивая видных деятелей внутренней политики России. Во вторник спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин потребовал от американцев компенсации за пандемию Covid, которую, по его мнению, создали Соединенные Штаты. Антизападный импульс, исходящий от верхушки российского государства, обладает таким стимулирующим эффектом, что разворот подобной тенденции представляется более несбыточным, чем когда-либо прежде", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.