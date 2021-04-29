Бразилия сомневается в вакцине "Спутник V", Россия кричит о политическом решении

"(...) Может ли российская вакцина против Covid-19 передавать другое заболевание? Именно это подозревает бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa), которое выступает против использования "Спутника V" на своей территории", - пишет Liberation.

"Мы никогда не позволим, чтобы миллионы бразильцев подверглись воздействию продуктов без надлежащей проверки качества, безопасности и эффективности или, как минимум, перед лицом серьезной ситуации, которую мы переживаем, должно существовать благоприятное соотношение между риском и преимуществами", - сказал Антониу Барра Торрес, глава Anvisa.

"(...) Задержки Anvisa с утверждением "Спутника V", к сожалению, носят политический характер и не имеют ничего общего с доступом к информации или науке", - говорится в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины.

"(...) В презентации, размещенной на сайте Anvisa, подробно рассказывается о том, за что регулятор критикует российскую вакцину. Дело непростое. Чтобы понять, нужно знать, как действует эта вакцина. "Спутник V", как Johnson & Johnson или AstraZeneca, использует другой вирус в качестве средства доставки в человеческий организм генетического материала Sars-Cov-2, ответственного за Covid-19. Это аденовирус, распространенный вирус, вызывающий простуду. Обычно для производства вакцины этот вирус инактивируют: удаляются определенные гены, необходимые для его репликации. Кроме того, к нему добавляются специфические гены для Sars-Cov-2", - поясняет автор статьи Оливье Моно.

"(...) Тесты, проведенные агентством Anvisa, показали, что в некоторых образцах аденовирус "способен к репликации", поэтому он все еще может размножаться при введении в организм, - говорится в статье. - По поводу этой проблемы американский вирусолог Анджела Расмуссен в Twitter высказалась о том, что Бразилия права, отказываясь от использования этой вакцины, несмотря на то, что заражение аденовирусом в целом является доброкачественным. Эти результаты "вызывают вопросы о безупречности производственного процесса" этой вакцины, сказала она AFP. Речь идет о проблеме контроля качества, а не о проблеме, присущей используемой технологии".

"В начале месяца сомнения по поводу этой вакцины выразила Словакия. "Партии вакцины ["Спутник V"], импортированные в Словакию, не обладают такими же характеристиками и свойствами, которыми обладают партии вакцины, использованные в доклинических испытаниях и клинических исследованиях, опубликованных в Lancet", - заявил Государственный институт по контролю за лекарствами (SUKL) в заявлении, отправленном AFP.

"Месяц назад председатель Комитета по вакцине против Covid-19 Мари-Поль Кьени объяснила Libération, что для одобрения "Спутника V" Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) потребуется время, поскольку производители "привлекают множество различных субподрядчиков, что усложняет стандартизацию производства вакцины". Проще говоря, не все субподрядчики смогут обеспечить одинаковое качество продукции".

"Российский Центр имени Гамалеи не признает такую проблему и предпочитает говорить о "фейковых новостях". О такой позиции сожалеет американский химик Дерек Лоу в своем блоге для журнала Science, он просит ученых действовать "в качестве ответственных разработчиков лекарств: решать проблемы напрямую со всей прозрачностью и работать над тем, чтобы найти решение".