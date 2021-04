29 апреля 2021 г. Гретхен Рейнолдс | The New York Times Питание и физнагрузка родителей еще до зачатия ребенка могут влиять на состояние его здоровья во взрослом возрасте "Образ жизни будущих матерей и отцов может оказывать долгосрочное влияние на здоровье их будущего потомства, согласно удивительному новому исследованию, проводившемуся на животных и изучавшему вопросы физических упражнений, диеты, генетики и родительства", - передает The New York Times. "Исследование показало, что будущие родители-грызуны, которых перед спариванием держат на жирной диете, производят потомство с очень высоким риском метаболических проблем. Но если матери остаются активными во время беременности, эти риски исчезают", - говорится в статье. "В исследовании изучались мыши, а не люди, однако оно заставляет предположить, что когда мать занимается спортом во время беременности, она может помочь защитить своих будущих детей от вредных последствий плохого питания их отца, а также ее собственного. Полученные данные дополняют наше растущее понимание того, как родители влияют на долгосрочное здоровье детей, даже до их рождения, и показывают, как физическая активность во время беременности может помочь обеспечить, что это воздействие будет положительным". "Исследователям уже некоторое время известно, что родители, и особенно матери, начинают влиять на здоровье и поведение своего потомства задолго до зачатия. Исследования с участием как животных, так и людей показывают, что у матерей с диабетом, ожирением, инсулинорезистентностью или другими метаболическими проблемами до беременности, как правило, рождаются дети с предрасположенностью к тем же заболеваниям, что и у взрослых, даже если потомство ведет здоровый образ жизни. Между тем, худые и физически активные матери во время беременности, как правило, рожают детей, которые, будучи взрослыми, активны и метаболически здоровы", - говорится в статье. "Изрядный процент этих различий, без сомнения, является результатом воспитания, поскольку дети с готовностью перенимают диету и привычки своих родителей. Но некоторая часть метаболического будущего младенцев кажется запрограммированной, встроенной в них, когда они развиваются в утробе матери, посредством процесса, который ученые называют метаболическим программированием. Метаболическое программирование сложно и до сих пор лишь частично изучено, но включает в себя внутреннюю работу как матки, так и родительской ДНК (...), - пишет газета. - То же самое и с родительской генетикой. Действия некоторых наших генов изменяются в ответ на нашу диету, физическую нагрузку, метаболическое здоровье и другие факторы образа жизни. Эти сдвиги, известные как эпигенетические изменения, встраиваются в нашу ДНК и могут передаваться следующему поколению от матери или отца. Таким образом, метаболические проблемы могут передаваться из поколения в поколение". "Но есть намеки на то, что физическая активность изменяет этот цикл. В предыдущих исследованиях на грызунах было установлено, что если будущие родители бегали до спаривания, они обычно производили потомство без повышенного риска диабета или ожирения, даже если сами родители испытывали эти состояния". (...) "Для нового исследования, которое было опубликовано в марте в Journal of Applied Physiology, ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии и других учреждений сначала собрали большую группу мышей. Некоторых животных, самок и самцов, держали на высококалорийной диетой с высоким содержанием жиров, что провоцировало ожирение и метаболические проблемы, в то время как другие оставались на нормальном питании и они сохраняли свой обычный вес. Затем мыши спаривались - животные с ожирением обоих полов спаривались с мышами с нормальным весом, так что теоретически один родитель в каждой паре мог передать по наследству нездоровые привычки и метаболизм. Несколько животных с нормальным весом без метаболических также спаривались, чтобы произвести контрольное потомство", - передает газета. "Затем некоторые матери, в том числе страдающие ожирением, бегали в маленьких "беличьих колесах" на протяжении всей беременности, добровольно преодолевая до семи миль в неделю на ранних стадиях своей трехнедельной беременности. После этого исследователи отслеживали метаболическое здоровье и лежащую в основе генетическую активность потомства, пока оно не достигало совершеннолетия. Это второе поколение ело обычную пищу и вело нормальную жизнь лабораторных мышей. Однако у многих во взрослом возрасте развились множественные метаболические проблемы, включая ожирение, инсулинорезистентность и другие нарушения, связанные с уровнем сахара в крови. Эти состояния были наиболее выражены у особей мужского пола от матерей с ожирением, а также у потомства мужского и женского пола, рожденных от отцов с ожирением". "Интересно, что генетика, лежащая в основе их состояний, различалась в зависимости от пола родителей. Мыши, рожденные от матерей с ожирением, демонстрировали необычную активность набора генов, который, как известно, участвует в воспалении. У тех, кто родился от отцов с ожирением, этого не наблюдалось". (...) "Возможно, наиболее важным является то, что когда матери занимались бегом во время беременности, у их потомства почти не проявлялось нежелательных метаболических состояний во взрослом возрасте независимо от того, страдали ли мать или отец ожирением. Это потомство метаболически и генетически оставалось неотличимым от животных, рожденных от здоровых родителей", - отмечается в статье. (...) Источник: The New York Times