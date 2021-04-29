По следам смерти Наполеона

"Бонапарт умер 200 лет назад. То, что великий полководец умер от рака желудка, неоднократно подвергалось сомнению начиная с 1960-х годов - чтобы выяснить причину смерти, исследователи изучают не только волосы, но также обои и брюки бывшего императора", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Противоречия начались уже во время вскрытия, - повествует историк Томас Шулер. - 6 мая 1821 года в бильярдном зале Лонгвуда на острове Святой Елены восемь врачей собрались вокруг раздетого трупа Наполеона. Франческо Антоммарки, личный врач Наполеона, приложил нож к грудной клетке мертвого императора и начал вскрытие. Он отделил от тела сердце с признаками сильного ожирения и покрытый язвами желудок, обнаружив на внутренних стенках желудка раковую опухоль. Однако в конечном итоге Антоммарки сделал вывод, что смерть была вызвана климатическими условиями на острове Святой Елены. После этого вокруг секционного стола начался спор с семью английскими врачами (...)".

"Этот спор был обусловлен приказом губернатора острова Хадсона Лоу, который, пригрозив наказанием, запретил докладывать о любой болезни, которая могла быть связана с климатическими условиями на острове Святой Елены, что было бы равносильно ответственности Англии за смерть Наполеона. Английские военные врачи были обязаны выполнять этот приказ. В трех английских отчетах в качестве официальной причины смерти был указан рак желудка. Хотя Антоммарки, личный врач Наполеона, отказался подписывать английские отчеты о результатах вскрытия, большинство исследователей и историков по сей день полагают, что Наполеон умер от рака желудка", - говорится в статье.

"К другому выводу пришел в 1960-е годы Стен Форсхуфвуд. После различных исследований шведский врач выдвинул тезис о том, что Наполеон "был убит" мышьяком, которым его намеренно травили в течение длительного периода времени".

"Исторически известно, что во время военного похода 1814 года Наполеон был еще в добром здравии. Даже когда его сослали на остров Святой Елены после поражения при Ватерлоо, он сначала пребывал в хорошем состоянии. (...)Однако с середины 1816 года здоровье Наполеона, по-видимому, постепенно стало ухудшаться. "Его лицо будто было сделано из желтого воска, - описывала его внешность молодая англичанка Бетси Балкомб в 1818 году, - щеки обвисли, как мешки. Его лодыжки были настолько распухшими, что буквально вываливались из ботинок. Он был настолько слаб, что мог держаться прямо, лишь опираясь одной рукой на стол, а другой - на плечо слуги".

"Когда вскоре после этого Бетси Балкомб навсегда покинула остров Святой Елены, во время своего последнего визита она попросила на память прядь волос Наполеона. Локон каштановых волос до сих пор хранится у потомков Бетси Балкомб, живущих в Австралии. В 1960-х годах швед Стен Форсхуфвуд получил образец волос и анонимно отправил его в институт судебной медицины для проведения токсикологического анализа, (...) который показал многократно повышенное содержание мышьяка", - пишет издание.

"В течение десяти лет Форсуфвуд исследовал более трех десятков образцов волос в государственных лабораториях (...)Все изученные образцы показали превышение уровня мышьяка от 4 до 65 раз".

"В XIX веке мышьяк использовался для различных целей в повседневной жизни - например, для очистки сосудов, таких как винные бочки, - поясняет издание. - Поэтому одна из теорий гласит, что яд попал в организм свергнутого императора с вином. Винных бочек, принадлежавших дому Наполеона на острове Святой Елены, не сохранилось, поэтому окончательно проверить эту теорию не представляется возможным. Но иначе обстоит дело с обоями Наполеона: в 1825 году один охотник за сувенирами отрезал кусок обоев в комнате Наполеона в Лонгвуде, где он скончался. Этот фрагмент обоев сохранился; его подлинность была подтверждена, и в 1980 году его изучили на предмет содержания мышьяка".

"Согласно анализу, содержание мышьяка составило 120 миллиграммов на квадратный метр. На этом выводе основывается так называемая "теория обоев": она предполагает, что мышьяк попал в организм Наполеона путем вдыхания им испарений обоев. Однако токсиколог Паскаль Кинц в 2019 году заявил о несогласии с этой версией. Француз уже в 2001 году установил путем тщательных лабораторных исследований, "что мышьяк, присутствовавший в волосах Наполеона, на 97% представлял собой минеральный мышьяк, а не органический, содержавшийся в краске для обоев того времени".

"Согласно другой теории, мышьяк был нанесен на волосы Наполеона, чтобы лучше сохранить их - раньше мышьяк широко использовался для сохранения кожи или мехов. Однако Кинц опровергнул в своих исследованиях и эту теорию, объяснив в разговоре: "С помощью ацетона можно удалить мышьяк, нанесенный снаружи, но (...) мышьяк находился в волосах. Это доказывает, что яд, вероятно, присутствовал в крови Наполеона. Только через желудок он мог проникнуть во внутреннюю структуру волоса".

"(...) Другие исследователи пришли к выводу, что причиной смерти, скорее всего, был все-таки рак желудка, а не отравление. В 2007 году международная группа исследователей под руководством Института патологии при университетской больнице Базеля опубликовала свои выводы в журнале Nature Clinical Practice Gastroenterology and Hepatology. Ученые сравнили описания состояния здоровья Наполеона и отчет о вскрытии его тела Антоммарки с современными данными 135 пациентов с раком желудка и пришли к выводу, что Наполеон, как и его отец и две его сестры, умер от рака желудка".

"Впрочем, - отмечает автор статьи, - в исследовании не были учтены многочисленные симптомы, указывающие на отравление мышьяком. Например, глухота Наполеона, которую генерал Бертран заметил за две недели до смерти бывшего императора. (...) Кроме того, следует упомянуть светобоязнь, которая нетипична для рака желудка и считается классическим симптомом отравления мышьяком. Форсуфвуд (...) установил еще 20 симптомов отравления мышьяком. В частности, к ним относится ожирение - в то время как пациенты, страдающие раком желудка, обычно сильно худеют".

"Именно в отношении веса Наполеона на острове Святой Елены свидетельства очевидцев и потомков сильно расходятся, - указывает издание. - На основании измерений двенадцати пар брюк, которые Наполеон носил до и во время пребывания в ссылке, в 2005 году исследователи из отделения патологической анатомии Базельского университета и Института истории медицины Цюрихского университета определили, что окружность штанин уменьшилась с максимальных 110 сантиметров до минимальных 98 сантиметров. По всей видимости, заключили они, Наполеон заметно похудел незадолго до своей кончины - что типично для пациентов, страдающих раком желудка".

Рассказы личного врача Наполеона подтверждают потерю им веса, в то время как английские врачи, наоборот, в своих отчетах о вскрытии описывали Наполеона как чрезвычайно тучного человека.

"Дело осложняется еще и тем, что хроническое употребление мышьяка вызывает рак, поэтому можно предположить, что мышьяк, выявленный в организме Наполеона, вызвал опухоль желудка, обнаруженную в 1821 году. Таким образом, сначала Наполеон мог набрать большой вес (из-за мышьяка) - и заметно похудеть лишь незадолго до смерти (из-за рака желудка)", - пишет историк Шулер.

"Известно, по крайней мере, что непосредственной причиной смерти стал медицинский препарат. 3 мая 1821 года, вопреки совету Антоммарки, английские врачи ввели императору каломель, хлорид ртути, в десятикратно увеличенной дозе - что привело к летальному исходу, в том числе и потому, что организм Наполеона к тому моменту уже был значительно ослаблен".

"Мы знаем правду", - говорит директор Фонда Наполеона, говоря о причине смерти Бонапарта. Но правда в том, что последнее, неопровержимое доказательство недоступно: оно заключается в теле самого Наполеона", похороненного в нескольких гробах.

Еще в 1960-х годах глава парижской полицейской лаборатории Анри Гриффон требовал эксгумировать тело Наполеона. Также и канадский исследователь Бен Вайдер, помогавший шведу Стену Форсуфвуду в его исследованиях, предлагал французскому государству полмиллиона долларов, чтобы покрыть расходы на вскрытие 13-тонного саркофага. Но оба запроса были отклонены. "Поскольку во время погребения в 1821 году в последний гроб была помещена запечатанная серебряная урна с сердцем и желудком Наполеона, законсервированными в винном спирте, при медицинских возможностях XXI века вскрытие хранившегося в герметичных условиях трупа, несомненно, внесло бы окончательную ясность в вопрос о причине смерти Наполеона", - пишет Neue Zürcher Zeitung.