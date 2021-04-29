Во время пандемии люди оставляют на удивление больше чаевых

"Во время пандемии кафе и рестораны работают с ограничениями или закрыты вовсе. Но те, кто сегодня заказывают еду на вынос или курьерскую доставку, оставляют больше чаевых, чем обычно, показало исследование. Почему?", - задается вопросом швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Сегодня меньше возможностей оставить чаевые официантам, однако (...) в исследовании, проведенном компанией Civey, изучающей общественное мнение, 32% из 10 тыс. респондентов отметили, что во время пандемии Covid-19 они стали давать значительно больше чаевых, чем раньше. "Это исследование удивительно, потому что поведение в отношении чаевых отличается при заказе через приложение или по телефону и при оплате наличными", - говорит социолог Кристиан Штегбауэр. До пандемии ученый провел исследовательский семинар во Франкфуртском университете имени Гете, опросив официантов и гостей на тему чаевых".

"Один из сделанных им выводов: чаевые - это гораздо больше, чем финансовая реакция на качество обслуживания. То, сколько чаевых оставит человек, зависит не только от принятых норм, но и от психологических факторов, говорит Штегбауэр: "Если мужчина приглашает женщину на первое свидание, он, скорее всего, будет более щедрым, чем обычно".

"По мнению антрополога Джорджа Фостера, чаевые - это своего рода внутреннее избавление от угрызений совести. Пока вы хорошо проводите время, другим приходится ради этого работать. Чтобы побороть зависть и чувство стыда, люди дают обслуживающему персоналу немного денег в качестве компенсации".

"За последний год этот контраст стал еще более выраженным. Работники сферы общественного питания практически не имеют контакта с гостями, их материальное положение ухудшилось в сравнении с обычными временами - поэтому люди, забирая свою пиццу, с удовольствием оставляют немного денег из солидарности, в том числе и работающему в стрессе курьеру", - отмечает издание.