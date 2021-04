29 апреля 2021 г. Рис Блейкли | The Times Секрет продуктивной работы в офисе может быть в том, чтобы сидеть спиной к стене "Как установили исследователи, если в офисе с открытой планировкой вы сидите спиной к стене, а ваши коллеги перед вами, это ассоциируются с чувством большей продуктивности. Также испытывать большую продуктивность, быть более сконцентрированными и чувствовать сплоченность своей команды работникам помогает офис меньшей площади с меньшим количеством сотрудников в зоне прямой видимости", - передает The Times. "В последние десятилетия офисы открытой планировки стали нормой в ряде отраслей (...). Под эгидой укрепления сотрудничества технологические гиганты Кремниевой долины отказались от многоэтажных зданий. Штаб-квартира Facebook в Менло-Парке в Калифорнии имеет "горизонтальную офисную структуру", в которой на одном этаже работают почти 3 тыс. сотрудников", - говорится в статье. "До сих пор, однако, было относительно мало изучено, как степень удовлетворенности сотрудников зависит от того, в какой части помещения они сидят. Весной 2018 года доктор Керстин Сейлер и ее коллеги из Школы архитектуры Бартлетта при Университетском колледже Лондона изучили четыре этажа лондонской штаб-квартиры крупной международной технологической компании. Они отмечали, где сидят работники, и опрашивали их о сотрудничестве с коллегами, их производительности и их способности концентрироваться. Результаты, опубликованные в журнале PLOS One, показывают, что многим работникам не нравятся большие офисы открытой планировки", - сообщает газета. "Отмечались признаки того, что сидение среди моря коллег снижает сплоченность команды и обмен информацией отчасти из-за того, что люди не хотят говорить. "Трудно разговаривать с коллегами в опен-спейсе, не беспокоя всех", - пояснил один из сотрудников. Другие рассказали, что вынуждены целый день сидеть в наушниках, чтобы отключиться от шума. "Пожалуйста, пусть у нас будут офисы со стенами и дверьми", - попросил один из них. "Было обнаружено, что имеют значение две переменные. Сотрудники с большим количеством столов в своем поле зрения с меньшей вероятностью положительно оценивали свой офис. Среднестатистический сотрудник мог видеть около 70 других человек; некоторые могли видеть более 200. Те, у кого в зоне прямой видимости было больше сотрудников, как правило, были менее довольны рабочей средой независимо от того, насколько высокие должности они занимали", - указывает издание. "Тем не менее, сотрудники относились к своему офису гораздо позитивнее, если больше людей сидело перед ними, чем позади них. "Я думаю, это имеет смысл, - отмечает Сейлер. - Знаете, когда вы заходите в ресторан, то всегда выбираете место, где у вас защищена спина. Есть что-то в том, чтобы знать, что, когда люди начинают болтать или смеяться, вы можете поднять глаза и увидеть, кто это. То, что происходит за вашей спиной, это не то, что нам, людям, нравится". "Впервые за офисы с открытой планировкой выступил Фредерик Уинслоу Тейлор, американский инженер, который первым начал исследования хронометража трудовых движений в 1890-х годах. Он считал, что работники наиболее продуктивны, когда сидят рядами за столами, поставленными в линии. Однако высказывалось предположение, что на самом деле работники наиболее продуктивны, когда за ими наблюдают во время изучения хронометража", - говорится в публикации. (...) Источник: The Times