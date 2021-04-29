Владимир Зеленский: "Ватикан был бы оптимальным местом для встречи с Путиным"

"После отвода российских войск от границы украинский президент Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным", - пишет немецкое издание Die Welt. Журналист издания Марко Мадони побеседовал с политиком.

"В настоящий момент в Европе идет только одна война: война против нашей страны, - заявил Зеленский. - Она ведется на украинском Донбассе уже семь лет. И здесь необходимо найти решение. Чтобы окончательно предотвратить эскалацию, в дополнение к существующим форматам нам нужны прямые переговоры между президентами".

"Хочу добавить, что каждая война, и война на Донбассе не исключение, дестабилизирует весь наш регион, негативно влияет на Европу в целом. А для развития региона необходимы стабильность и мир. Не будет никаких гарантий мира и полной безопасности на континенте, пока не закончится война на Украине. Мы точно знаем, как мы можем достичь этого мира. Но нам нужна политическая воля другой стороны", - указал украинский президент.

"Понятно, что в течение долгого времени между Украиной и Россией не было реального прямого общения. Это, конечно, не способствует взаимному доверию. Мне кажется, что сначала встреча могла бы состояться в месте, которое олицетворяет мир и диалог. На мой взгляд, место, выбранное с особой тщательностью для проведения этих очень сложных мирных переговоров, могло бы способствовать решению проблемы", - отметил Зеленский.

"(...) Ватикан мог бы стать оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан, в сущности, был бы идеальным местом для диалога о мире. Святой Престол является всемирным моральным авторитетом, который всегда эффективно играл роль посредника, поскольку он беспристрастен и вызывает доверие у всех сторон конфликта. Именно по этой причине в ходе истории к Ватикану часто обращались за разрешением конфликтов между государствами и установлением мира. Ватикан традиционно олицетворяет авторитет, осознание ответственности и искреннее желание помочь", - подчеркнул политик.

"Папа Римский по своему призванию - пророк мира, - добавил Зеленский. - В этом Ватикан отличается от других международных игроков, поскольку он остается исключительно моральной силой, он выступает посредником бескорыстно, без военно-политических или экономических интересов. Посредник с таким авторитетом мог бы привнести то доверие, которого до сих пор не хватало в наших попытках достичь согласия. Безусловно, место проведения встречи должно внушать доверие обеим сторонам. Только тогда этот диалог будет эффективным, и мы сможем обсудить что-то действительно существенное".

"Если мира не будет, если единственная война в Европе не закончится, то необходимо будет предпринимать дополнительные совместные усилия. Это чрезвычайно важно прежде всего с точки зрения европейско-трансатлантической безопасности. Потому что каждый открытый конфликт, каждая не оконченная война всегда влечет за собой драматические последствия для всего континента", - заявил Зеленский.