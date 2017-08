29 августа 2017 г. Спенсер Акерман | The Daily Beast Пол Манафорт объединился с юрисконсультом Обамы, чтобы помочь союзнику Путина "Это делали не только республиканцы", - утверждает журналист The Daily Beast Спенсер Акерман. "Когда Полу Манафорту понадобилась могущественная вашингтонская юридическая фирма, которая "благословила" бы настораживающий шаг его клиентов из киевского прокремлевского режима, будущий глава избирательного штаба Трампа обратился к юристам, у которых были тесные связи с администрацией Барака Обамы", - говорится в статье. Автор утверждает: "Команда из фирмы Skadden Arps, возглавляемая Грегом Крейгом, который при Обаме был юрисконсультом Белого дома, составила доклад, обеляющий пропутинское правительство Виктора Януковича - снимающий с него вину за заключение в тюрьму антикремлевской предшественницы [так в оригинале. - Прим. ред.] Януковича. Манафорт был консультантом Партии регионов Януковича". Издание утверждает, что Skadden Arps заплатили около 13 тыс. долларов - то есть поразительно мало. Издание считает: если расследование российского вмешательства в выборы в США будет воистину независимым, оно затронет не только республиканцев, но и демократов. "Придя к власти в 2010 году, Янукович, не теряя времени, стал преследовать своих противников. В октябре 2011 года суд приговорил прозападную Юлию Тимошенко, преемником которой стал Янукович [так в оригинале; на самом деле Тимошенко была премьер-министром Украины, а также баллотировалась в президенты в качестве соперницы Януковича. - Прим. ред.], к 7 годам тюрьмы из-за переговоров по газу, которые ударили по карману Дмитрия Фирташа, миллиардера-финансиста Партии регионов (теперь в США ему предъявлены обвинения, его также обвиняют в том, что он гангстер)", - говорится в статье. Тимошенко обвинила Януковича в политизации судебного процесса, председатель Европарламента выразил "серьезные сомнения в справедливости, независимости и транспарентности этого разбирательства". Манафорт и его команда нашли решение - поручили авторитетной американской юридической фирме Skadden Arps и в особенности двум юристам, связанным с демократами, провести расследование. "Партнер фирмы Крейг был первым юрисконсультом Белого дома при Обаме. Клифф Слоун, работавший юристом в Белом доме при Билле Клинтоне, позднее стал спецпредставителем Госдепартамента по закрытию тюрьмы в Гуантанамо. Оба упомянуты в документах, найденных в архивах правительства Януковича, которые Тимошенко приложила к (позднее отклоненному) иску в нью-йоркский федеральный суд", - говорится в статье. По мнению экс-прокурора Ренато Мариотти, Манафорт выбрал именно этих юристов, "дабы показать, что пророссийская украинская партия пользуется [в США. - Прим. ред.] двухпартийной поддержкой, и, возможно, чтобы получить доклад, который всерьез восприняла бы администрация Обамы". По мнению автора, доклад Skadden от декабря 2012 года указывал на несколько нарушений, то есть не вполне реабилитировал правительство Януковича. Но Skadden заключила: "Мы не считаем, что Тимошенко предоставила конкретные доказательства политической мотивированности, которых было бы достаточно, чтобы по американским критериям отменить вынесенный ей обвинительный приговор". Госдепартамент США немедленно раскритиковал выводы Skadden, отмечает автор. Адвокаты Тимошенко еще раньше подали в Нью-Йорке иск к Манафорту, Фирташу и другим лицам. Позднее суд отклонил его, сочтя, что связь между тюремным заключением Тимошенко и ответчиками недостаточно доказана. Когда Янукович лишился власти, экс-генпрокурор Украины оставил в сауне часть документов, как сообщала New York Times. "Среди них был один из ранних черновиков доклада Skadden "с пометками украинских официальных лиц правительства, которые, как представляется, давили на американцев, требуя более сочувственной интерпретации дела", - цитирует автор. Весной 2014 года адвокаты Тимошенко схватились за эти документы. "Из этого документа явно следует, что Манафорт дирижировал якобы "независимым" расследованием Skadden и координировал его с украинским правительством, чтобы Янукович и его сообщники-вымогатели, в том числе Фирташ, информировались обо всем, что изучают члены "команды" Skadden, что они ищут и куда движется их "расследование", - написали они в ходатайстве. Были также большие сомнения по поводу денег, полученных Skadden за доклад. "Один украинский адвокат Тимошенко нашел в выброшенных документах указания на то, что высокооплачиваемым юристам Skadden выплатили эквивалент менее 13 тыс. долларов за месяц с лишним работы, предполагавшей зарубежные поездки. В нью-йоркский федеральный суд, куда Тимошенко ранее подавала иск на Манафорта и Фирташа, были представлены вычисления, согласно которым юристы из Skadden должны были выписать счет на 2 млн долларов", - говорится в статье. Украинская прокуратура сочла низкий гонорар подозрительным. "Как сообщала CNN в марте, теперь украинская прокуратура также полагает, что союзники Манафорта перевели еще 1 млн долларов на счет в Citibank, который, как считается, контролируется Skadden, - заплатили им "под прилавком" за доклад, который остро требовался им в 2012 году", - пишет автор. По мнению автора, вести о сотрудничестве бывших сотрудников администрации Обамы с Манафортом порадуют окружение Трампа. Источник: The Daily Beast