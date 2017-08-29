Донбасс: изощренная тактика Кремля

В последние месяцы Россия занимала в Донбассе сравнительно умеренную позицию. По крайней мере, она избегала таких обострений, как бои под Иловайском в 2014 году или в районе Дебальцево в 2015-м. "Вместо этого Кремль, стоящий за конфликтом на Украине, предпочитает сегодня делать ставку на военные действия низкой интенсивности", - пишет в статье на сайте Focus научный сотрудник киевского Института евроатлантической интеграции Андреас Умланд.

По мнению автора, Кремль преследует следующие цели: "С одной стороны, он пытается привлекать минимум внимания Запада, делая вид, что российско-украинский конфликт заморожен. С другой - неинтенсивные, но еженедельные перестрелки должны отравлять атмосферу в украинском обществе, особенно в пророссийских областях на востоке страны".

Если эта стратегия сработает, "эти части Украины впадут в устойчивую экономическую, социальную и психологическую депрессию, что может подготовить почву для их будущего присоединения к России, - так, по крайней мере, могут мыслить кремлевские стратеги", - говорится в статье.

И это еще не худший сценарий развития событий, добавляет Умланд. Известный российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, указывая на нынешнее вооружение российской армии, движение войск и инфраструктурные проекты вблизи украинской границы, предостерегает от открытого, а не завуалированного российского вторжения вглубь Украины.

"На фоне этих рисков Брюссель, Берлин, Париж, Варшава, Лондон и другие проукраинские силы должны действовать более четко и решительно, делая заявления и используя экономические санкции", - призывает автор статьи.

Допустим, пишет Умланд, "Брюссель мог бы сигнализировать о готовности ввести эмбарго на импорт российской нефти, доставляемой в ЕС по трубопроводам, если дело дойдет до продвижения русских вглубь украинской территории".

Это приведет к обширным проблемам с транспортировкой нефти из Западной Сибири, "в то время как страны Европы смогут сравнительно легко перейти от сибирской нефти к арабской или какой-либо другой танкерной нефти", уверен эксперт.

"Однако самым доступным способом снятия напряженности в Восточной Европе является повышение безопасности Украины посредством более активной политической, военной и экономической поддержки Киева", - продолжает автор.

Что касается военной помощи, США могли бы оказать поддержку Украине и Грузии, наделив их так называемым статусом "основного союзника США вне НАТО" (Major Non-NATO Ally), считает Умланд.

Эта и другие меры по поддержке Киева будут способствовать не только усилению безопасности на Украине, но и благотворно скажутся на экономическом развитии страны. "Международная вовлеченность увеличит влияние Запада в стране и сделает ее привлекательнее для международных инвесторов", - добавляет автор.

Все это, резюмирует эксперт, может стать предпосылками к восстановлению территориальной целостности страны и постепенному украино-российскому сближению.