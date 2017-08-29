Большевистская революция - это китайская ловушка для туристов

"Недавно безоблачным утром группа людей из города Урумчи на северо-западе Китая вышла с затуманенным взглядом из тускло освещенного Мавзолея на Красной площади", - повествует Эми Феррис-Ротман в американском журнале Foreign Policy. "Прийти сюда ровно сто лет спустя чрезвычайно важно для старшего поколения", - рассказал автору Ван Линь, 32-летний гид группы.

"Еще до этого года Россия уже набирала популярность в качестве направления для китайских туристов: в прошлом году рекордные 1,3 млн китайских гостей потратили почти 3 млрд долларов, согласно российскому туристическому агентству "Мир без границ", которое обслуживает исключительно китайцев", - говорится в статье.

"Однако в 2017 году было зафиксировано резкое увеличение числа китайских туристов, желающих отметить столетнюю годовщину коммунистической революции, которая привела большевиков к власти и изменила курс не только России, но и Китая, - сообщает журналистка. - В первые шесть месяцев этого года число гостей из Китая возросло на 36%, по сравнению с тем же периодом в прошлом году, согласно Ростуризму".

Ростуризм приписывает это увеличение турпотока "красному туризму", инициативе китайского правительства для поощрения путешествий в значимые в коммунистической традиции места, как в Китае, так и за его пределами - инициативу поощряет и продвигает сам президент Си Цзиньпин, сообщает издание. Красный туризм "активно расширяется китайским правительством, чтобы народ не забыл ценность коммунистической идеологии", отметил в беседе с автором статьи Владимир Петровский, главный научный сотрудник Центра "Россия-Китай" Института Дальнего Востока РАН.

"Но эти счастливые, делающие селфи посетители достопримечательностей, связанных с событиями 1917 года, способствовали странному контрасту с двойственным отношением принимающей стороны, - отмечает корреспондент. - С одной стороны, Россия попыталась принять китайских туристов - и их деньги - с распростертыми объятиями; с другой стороны, страна по-прежнему не уверена, как справится с событиями, которые эти туристы здесь отмечают".

"Российское обхаживание китайских туристов приходится на период, когда обе страны стремятся к более близким дипломатическим отношениям", - отмечает издание. "Красный туризм - это скрытая пропаганда, это инструмент мягкой силы", - прокомментировал Петровский. "И если геополитика - это хорошо, то финансы для нуждающейся в средствах России - еще лучше", - добавляет автор.

В этом году чиновники по туризму ожидают, что примерно 6 тыс. китайских посетителей - на тысячу больше, чем в прошлом году - посетят Ульяновск, где родился Ленин. "Для китайцев Ленин обладает чем-то вроде статуса святого", - рассказала изданию Юлия Скоромолова, директор государственного областного агентства по туризму в Ульяновске. "Они возлагают цветы к памятнику матери Ленина. Русские этого не делают", - отметила чиновница, имея в виду бронзовую статую Ленина, изображенного маленьким мальчиком, которого покровительственно обнимает мать.