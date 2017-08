29 августа 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Путин - Орбан: политическое дзюдо Венгерский премьер начинал карьеру с антисоветских речей, но теперь считается главным другом Путина в ЕС, комментируют СМИ приезд Путина в Будапешт на ЧМ по дзюдо. "Орбану легче вести переговоры с Путиным, чем с Еврокомиссией, поскольку два мужика быстрее договорятся", - пишет Die Welt. "Конечно, газ, нефть и атомная энергия важны, но Венгрия рискует еще большей изоляцией в ЕС", - отмечает Corriere della Sera. "Президент Путин вчера прилетел в Венгрию на турнир по дзюдо, стремясь укрепить отношения с одним из немногих лидеров ЕС, которые его поддерживают, - сообщает Том Парфитт в The Times. - Он посетил церемонию открытия чемпионата мира по дзюдо в Будапеште, прежде чем провести переговоры с Виктором Орбаном, 54-летним премьер-министром Венгрии, критиковавшим санкции, наложенные на Россию Европой из-за украинского кризиса". "У 64-летнего Путина восьмой дан по дзюдо, он почетный президент Международной федерации дзюдо. Он также должен был получить статус почетного гражданина в знак признательности за российскую роль в строительстве венгерской атомной электростанции "Пакш", - говорится в статье. "Два визита за шесть месяцев в страну, являющуюся частью того Евросоюза, который продолжает сохранять в силе санкции против России, - абсолютно исключительный факт. Но ясно, что для Владимира Путина Венгрия Виктора Орбана - это лучший возможный друг на европейском континенте - после поражений экстремистских националистов во Франции и Голландии и в преддверии переизбрания Ангелы Меркель в Германии", - пишет Фабрицио Драгосей, корреспондент Corriere della Sera. "А что же Орбан? После выборов Трампа он думал, что вышел победителем, - полагает журналист. - Он уже считал ЕС почти почившим и рассчитывал играть на двух столах со своими великими друзьями, которые готовились начать медовый месяц". Однако все сложилось иначе: США наложили на Москву новые, очень жесткие санкции, и европейские санкции остались в силе - "по крайней мере, пока Россия не поменяет свой тон по Украине". "Таким образом, венгерский премьер оказался придавленным своими связями с Россией, она может оказаться слишком неудобным другом, - пишет Драгосей. - Конечно, газ, нефть и атомная энергия определенно важны. Но Венгрия рискует еще большей изоляцией в ЕС". "С момента аннексии Крыма (...) Путин ни с кем не встречался так часто и в столь демонстративно дружеской атмосфере, как с венгерским премьером, который, кстати, в 1989 году начал свою карьеру с антисоветской речи в центре Будапешта и еще в 2007 году называл Россию угрозой для Венгрии", - пишет австрийская газета Der Standard. Важнейшим событием стало заключение в январе 2014 года во многом секретного соглашения о модернизации венгерской АЭС "Пакс" российским госконцерном "Росатом", на что Россией был выделен кредит в 10 млрд евро, продолжает автор статьи Пауль Лендвай. Помимо этого, сейчас ведутся переговоры о выгодных поставках российского газа. Ответная услуга Венгрии "носила скорее политический характер", полагает журналист: Орбан критикует "вошедшую в моду антироссийскую политику Запада" и санкции ЕС. Владимир Путин, почетный президент Международной федерации дзюдо, приехал в Будапешт к Виктору Орбану не только по случаю чемпионата мира по дзюдо. "Оба считают ориентированный на интересы и власть стиль государственного управления единственной зрелой формой политики", - пишет обозреватель Die Welt Борис Калноки. С собой в Будапешт Путин захватил чуть ли не полкабинета министров. Газовый договор между Россией и Венгрией истекает в 2019 году, к тому же российская компания "Росатом" работает над неоднозначным проектом по модернизации АЭС "Пакш". Хозяин Кремля постоянно встречается с Орбаном, "СМИ любят представлять двух политиков как друзей, а Венгрию - как троянского коня русских в ЕС или НАТО", - говорится в статье. Между тем Орбан говорил о российском президенте: "У Путина нет ярко выраженной индивидуальности". Он представляет только российскую власть и то, что он считает интересами своей страны. Как заметил однажды в интервью с автором публикации венгерский премьер, "дружить с Путиным нельзя" - его даже нельзя до конца понять. При этом "оба политика предпочитают решать важные вопросы между собой и скреплять их рукопожатием, не доверяясь всяким замысловатым институтам - таким, как комитеты или парламенты, - утверждает Калноки. - В конце концов, Орбану легче вести переговоры с таким партнером, как Путин, чем с Еврокомиссией, поскольку два мужика быстрее договорятся". "Российский президент и венгерский премьер разделяют во многом одинаковое мировоззрение (...). По мнению обоих, доминирование Запада подошло к концу. (...) Будущее будет многополярным", - передает издание. Согласно этой концепции, небольшая страна Венгрия "не должна ориентироваться лишь на одну крупную державу, а должна иметь возможность предложить что-то сразу нескольким: немцам - производство на своей территории, американцам - размещение военных баз, туркам и китайцам - экономические возможности". Но что же Орбан предлагает русским? "Прежде всего, возможность показать себя", - считает Калноки. Визитами в Венгрию Путин пытается показать, что НАТО и ЕС не придерживаются единой позиции в отношении Москвы. "Это не совсем так, - пишет автор. - Венгрия придерживается всех обязательств: не голосует против антироссийских санкций, хотя на словах выступает против них; активно поддерживает политику НАТО по защите стран Балтии и Украины от российской угрозы". "Дешевый российский газ и дешевая российская атомная энергия - это не в последнюю очередь средства политического влияния. Путин надеется вернуть былое влияние России в регионе, а Орбан - получить от него деньги, не попадая при этом в сильную зависимость от Москвы", - заключает автор. "По общепринятому мнению, российско-венгерские отношения сейчас стали необычно хорошими, а Виктор Орбан смотрит на путинскую Россию как на источник вдохновения для своего иллиберального государства", - пишет в The Moscow Times Балаш Ярабик, внештатный научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace. "Но не все то золото, что блестит, - говорится в статье. - В отличие от визита Путина в Венгрию в феврале, сейчас никаких совместных пресс-конференций лидеров не запланировано. К тому же иллюзия, что это прагматичное партнерство завоевало поддержку американского президента Трампа, испарилась - если вообще существовала". Как предполагает Ярабик, за визитом Путина в Венгрию в этот понедельник стоит желание ускорить модернизацию венгерской АЭС "Пакш" и расчистить путь для заключения долгосрочного контракта на поставки газа из России в Венгрию. "Сложность этих сделок и принцип "вертикали власти", по которому организована руководящая структура в обеих странах, требуют частого общения в верхах", - поясняет автор. Проект модернизации АЭС осуществляется медленно, а на рынке газа Будапешт энергично торгуется. Если Польша и Литва готовы закупать газ дороже, лишь бы обрести энергетическую независимость от России, то для Будапешта ключевая задача - снизить издержки. "То, что для домохозяйств энергия подешевела, помогло Орбану победить на выборах в 2014 году", - поясняет автор. Со своей стороны, "Газпром" заинтересован в хранении своего газа в Венгрии, чтобы снизить риски от потенциальной блокады его транзита через Украину. Между тем венгерские оппозиционные партии заявляют, что на парламентских выборах в 2018 году электорат должен выбирать: либо ЕС, либо Россия и Орбан. В заключение автор пересказывает мнение венгерского аналитика Андраша Раца: "Это не дружба, нет никаких общих ценностей, которые могли бы стать основой долгосрочного альянса. Поскольку обоюдные интересы держатся на шатком фундаменте, ждите, что стороны будут жестко торговаться друг с другом". "Венгерское правительство продолжает конфликтовать с Брюсселем (...) и оно обращается к спорту в качестве способа улучшить свою международную репутацию и поднять популярность внутри страны", - пишет корреспондент Politico Лили Байер, сообщая, что Путин прибыл в Будапешт на открытие ЧМ мира по дзюдо, а в июле страна принимала также чемпионат Международной федерации плавания (FINA). "Хотя эти мероприятия заслужили международную похвалу, критики премьер-министра Виктора Орбана утверждают, что это, в лучшем случае, дорогостоящие амбициозные проекты, а в худшем - способ консолидировать власть через покровительство и коррупцию", - говорится в статье. "Будапешт сейчас доказывает самому себе и всему миру, что не существует такого международного мероприятия, будь то спортивное, культурное или религиозное событие, такое как Международный евхаристический конгресс, которое он не смог бы принять", - заявил Орбан. "Любовь Орбана к спорту уходит корнями в его юность, когда он проводил большую часть времени, играя в футбол. Но, став премьером, он сделал поддержку спортивных мероприятий и инвестиций в спортивные объекты центральным направлением государственной политики", - пишет Байер. Чрезмерное внимание венгерского правительства к спорту повторяет российские приемы, когда Кремль использует международные спортивные мероприятия, взывая к "националистическим настроениям и гордости", считает Денис Волков, социолог "Левада-центра" (Москва). Спортивные мероприятия "укрепляют легитимность режима, который может осуществить эти достижения", говорит он. И среди россиян Олимпиада в Сочи была "популярнее присоединения Крыма", утверждает социолог. Критики утверждают, что Орбан также использует финансирование спорта как средство поддержания обширной системы покровительства своим людям, говорится далее. Расследование Átlátszó в 2016 году обнаружило, что большая часть государственных средств, выделенных на строительство стадионов, отошла подрядчикам и субподрядчикам, близким правительству и правящей партии "Фидес".