Российский олигарх и соратник Путина сносит легендарный отель в Дубровнике, чтобы выстроить самое роскошное здание Адриатики

Hotel de luxe Belvedere, открытый в Дубровнике в конце мая 1985 года, обошелся в 2,1 млрд тогдашних динаров. В отеле, рассчитанном на 190 номеров, 20 апартаментов и один президентский люкс, работали 230 человек. Одна ночь в нем стоила от 90 долларов с человека, пишет Антон Хаусвичка в хорватской газете Jutarnji List.

Тридцать два года спустя Высокий коммерческий суд Республики Хорватия в начале июля подтвердил приговор Коммерческого суда Загреба первой инстанции, отклонивший судебный иск фирмы Cleostone Ltd и Звонко Стоевича, бывшего акционера управлявшей отелем компании Belvedere, говорится в статье. В результате этого было устранено последнее препятствие для строительства в Дубровнике новым владельцем отеля, российским миллиардером Виктором Вексельбергом самого роскошного отеля в регионе, после того, как он уже вложил в проект 12,2 млн евро.

Напомним, что Стоевич утверждал, что на аукционе в 2014 году отель был продан нелегально, однако суд подтвердил, что продажа была произведена на совершенно законных основаниях, пишет журналист.

Это решение является предварительным условием того, что проект нового отеля Belvedere получит статус стратегически важного, что ускорит и упростит процедуру получения необходимых согласий и разрешений, подтвердил информацию консультант Вексельберга в Хорватии Давор Штерн. Он добавил, что снос нынешнего отеля может начаться уже в конце осени, а новый отель будет открыт к началу туристического сезона 2019 года. "Он будет идеален для проведения мировых политических саммитов на высшем уровне, поскольку, помимо эксклюзивности, его расположение выглядит идеально с точки зрения безопасности", - отмечает Штерн.

В новом отеле Belvedere в Дубровнике, который будет построен на месте нынешнего, будет 50 номеров категории выше пяти звезд. Ресепшн, находящийся на шоссе, будет соединен с отелем канатной дорогой, а по морю можно будет добраться до исторического центра города, а также до элитного ресторана "360", также принадлежащего российскому магнату, сообщает издание.

"Если мы получим необходимые согласия и разрешения, то весь материал от снесенного отеля, в соответствии с высшими экологическими стандартами, мы переработаем и сделаем из него новый общественный пляж... Кроме того, если городские власти будут в этом заинтересованы, мы готовы софинансировать существующий лифт для общественных нужд, с помощью которого граждане, в особенности инвалиды, могли легче попасть на пляж и уйти с него", - говорит Штерн.

Два года назад Виктор Вексельберг, влиятельный российский олигарх и соратник Владимира Путина, заявил о возможности осуществления проекта, в который он собирается вложить 150 млн евро, после чего заплатил 12,2 млн евро за отель, разрушенный и сгоревший за время войны 1990-х годов, пишет издание.