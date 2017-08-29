Барселона уже готовится к тому, что будет после независимости

Каталонское правительство представило свой законопроект "создания Республики", пишет корреспондентка французской газеты Le Monde в Мадриде Изабель Пикер.

Каталонские сепаратисты сделали еще один шаг к окончательному разрыву с Мадридом. В понедельник 28 августа националистическая коалиция Junts pel si ("Вместе за"), находящаяся у власти в Каталонии, представила законопроект "юридического преобразования и создания Республики". Проект нацелен на подготовку к "отделению" региона от остальной Испании в случае победы на одностороннем референдуме о самоопределении, намеченном на 1 октября, говорится в статье.

Документ из 89 статей предусматривает, что нынешний орган каталонской исполнительной власти Женералитет возьмет на себя все полномочия испанского государства в регионе, в частности, в налоговой сфере, что является одним из главных требований сепаратистов. Президент Женералитета Карлес Пучдемон станет главой временного правительства, и все его чиновники "автоматически" войдут в состав новой администрации. Испанская Конституция 1978 года станет обычным законом, передает журналистка.

Независимая Каталония будет осуществлять контроль за наземными, морскими и воздушными границами, а также за своими таможнями. Законопроект также предусматривает создание Верховного суда, одной из главных задач которого станет амнистия сепаратистских деятелей, приговоренных Мадридом к наказанию в виде невозможности быть избранными за поддержку обретения независимости, продолжает журналистка.

Согласно документу, каталонцами будут считаться все испанские граждане, которые были включены в избирательные списки в Каталонии на 31 декабря 2016 года. Они не обязаны будут отказываться от своего испанского паспорта и смогут выбрать двойное гражданство, пишет Пикер.

Как говорится в публикации, сами каталонцы разделились во мнениях по вопросу о независимости. В июне 41,1% высказались в пользу развода с Испанией и 49,9% против, по данным опроса, осуществленного за счет каталонского правительства.

Как и следовало ожидать, заявление сторонников независимости Каталонии стало для Мадрида новой провокацией, которая еще сильнее испортила отношения между двумя правительствами, отмечает автор. В интервью испанскому радио министр внутренних дел Хуан Игнасио Сойдо в понедельник 28 августа заявил, что "незаконный референдум" не состоится и что правительство готово принять все необходимые меры, чтобы его не допустить.

В воскресенье премьер-министр Мариано Рахой публично потребовал от сепаратистов отказаться от их "плана разрыва". Политик-консерватор повторил, что его правительство намерено "защищать национальный суверенитет и Конституцию" и что он убежден, что споры вокруг единства Испании могут вестись лишь всеми испанцами, указывает автор статьи.

Ближайшим ожидаемым событием сепаратистского календаря станет представление на рассмотрение регионального парламента будущего "закона о референдуме", который должен позволить организовать срочные выборы. Этот этап должен быть пройден в начале сентября, за несколько дней до "Диады" (Национального дня Каталонии) 11 сентября - на это время намечено проведение огромного митинга в пользу независимости, подытоживает Пикер.