Продуктовое эмбарго выгодно для России?

Введенное три года назад в ответ на экономические санкции продовольственное эмбарго на европейские и американские продукты привело к ощутимым последствиям для России. Страна, являющаяся крупным импортером продовольственных товаров, оказалась перед лицом дефицита, поразившего потребителей, однако эта большая пустота быстро была заполнена российскими производителями. Является ли такая стратегия выигрышной для России? - задается вопросом журналист французской газеты Les Echos Филипп Мовуазен.

Размолвки могли бы закончиться в течение одного года, однако санкции с обеих сторон были продлены, и вот уже прошло три года, как россияне лишены привычных продуктов. Природа, как известно, не терпит пустоты, и российские производители не заставили себя упрашивать и принялись замещать своих иностранных конкурентов, выведенных из строя. Российский министр сельского хозяйства Александр Ткачев утверждает, что с 2014 года импорт снизился вдвое, в то время как агропромышленный комплекс России вырос на 11%, говорится в статье.

Российские производители мяса, молочных продуктов и аграрии стали главнейшими бенефициарами этих контрсанкций. У Черкизовского мясоперерабатывающего завода, одного из российских лидеров мясной промышленности в области мясных полуфабрикатов и продукции из мяса птицы, резко выросла доля рынка, в частности, по говядине с 68% до 82%. Продукция производителей сыра выросла в объеме более чем на 20%, а Национальный союз производителей овощей объявил о том, что производство овощей выросло на 21%. Нередко национальный объем производства повышался с помощью государственных субсидий, достигших в 2017 году 242 млрд рублей, отмечает журналист.

Эмбарго на продукты питания, судя по всему, оказалось крайне позитивной мерой, принятой российскими властями, но при этом был забыт один важный параметр: потребитель. В первое время наблюдалась тенденция повышения цен из-за нехватки отдельных продуктов, покупаемых до сих пор. Далее пустота была заполнена, но качество продуктов питания порой оставляло желать лучшего, указывает Мовуазен.

Тем не менее, этот негативный аспект не принимается в расчет, если верить российскому министру сельского хозяйства, который выражает надежду на то, что эмбарго продлится еще лет десять, передает автор.

Что касается Франции, то в течение первых месяцев эмбарго был нанесен сильный удар по производителям свинины, молочных продуктов и большинства видов фруктов и овощей. До начала дипломатического кризиса Франция экспортировала 2,5% своих яблок в Россию. С первых же недель эмбарго цены упали на 50%, так как европейский рынок отныне лишился российского канала сбыта и оказался перенасыщен яблоками. В целом эмбарго, наложенное Москвой на продовольственные товары, обошлось французским сельхозпроизводителям примерно в 8 млрд евро, комментирует Мовуазен.