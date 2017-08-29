Турция на дипломатическом распутье

После провала переговоров о своем вхождении в Евросоюз Анкара поворачивается в сторону Востока и новых партнеров, все же не отказываясь от своих исторических союзников, пишет корреспондент Liberation в Стамбуле Квентин Раверди.

После двенадцати лет бесплодных переговоров (сегодня приостановленных) турецкая исполнительная власть официально все еще делает вид, что верит во вступление своей страны в Евросоюз. Однако за кулисами этот вопрос представляется уже решенным, говорится в статье. "Как с турецкой, так и с европейской стороны все понимают, что это недействующий проект уже в течение нескольких лет, но никто не хочет формально взять на себя ответственность заявить об этом. Потому что никто не может сказать, что произойдет после этого", - считает турецкий политолог Соли Озель.

Глава немецкой дипломатии Зигмар Габриэль 24 августа, казалось, отверг все сомнения: "Ясно, что в таком состоянии, в каком находится сегодня Турция, она никогда не станет членом ЕС". И добавил: "Это не потому, что мы их не хотим, это потому, что турецкое правительство и Эрдоган быстро отдаляются от всего, что отстаивает Европа".

В тупиковой ситуации с процессом вступления и беспрестанными дипломатическими стычками между Турцией и Евросоюзом президент Реджеп Тайип Эрдоган обращает свои взоры к Востоку и к Шанхайской организации сотрудничества, управляемой Россией и Китаем, сообщает журналист.

По мнению Синана Юлгена, исполнительного председателя стамбульского Центра экономических и внешнеполитических исследований, это "невообразимый проект". "Для Турции нет никакой экономической альтернативы. Это невозможно, если взглянуть на степень взаимозависимости с Евросоюзом, который представляет собой 50% каналов сбыта для турецкого экспорта и 70% прямых иностранных инвестиций в Турции", - говорит он.

За свою политику в сфере безопасности Анкара также в течение нескольких месяцев обвиняется в том, что она отвернулась от своих традиционных союзников, в частности, от членов НАТО, в состав которого Турция входит с 1952 года. Всего за год турецкая исполнительная власть действительно много сделала для дипломатического сближения с Россией и Ираном, что привело к сильной обеспокоенности внутри Североатлантического альянса и особенно в США. Это сближение позволило Анкаре снова оказывать влияние на сирийское досье - где Тегеран и Москва играют главенствующую роль наряду с Башаром Асадом, - а также участвовать в переговорах по урегулированию этого конфликта, проводимых в Астане, передает Раверди.

"Турция, прежде всего, стремится послать месседж о своих разочарованиях в отношении своих традиционных партнеров, таких как США (которые поддерживают в Сирии и Ираке военные подразделения, связанные с Курдской рабочей партией (PKK), для борьбы против "Исламского государства"*. - Прим. Liberation). Речь идет не о стратегическом повороте, а о прагматическом и временном сотрудничестве", - полагает Синан Юлген. Он склонен верить в то, что "Турция не сможет найти замену поддержке и солидарности со стороны НАТО".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.