Как Европе следует вести себя с Россией?

Депутат от фракции "Зеленых" в немецком Бундестаге Марилуизе Бек выработала несколько рекомендаций, как Европе в будущем следует обращаться с Россией. Среди них есть пункт о введении безвизового режима для россиян.

"В настоящее время Россия и Евросоюз действуют асимметрично", - пишет депутат в статье для швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung. Военная оккупация и аннексия Крыма, а также агрессия на востоке Украины показали, что "Кремль готов добиваться своих политических целей, в числе прочего, и военным путем. (...) В то же время ЕС хочет исключить военную силу из европейской политики". Таким образом, пока "ЕС верит в силу права, Путин делает ставку на право сильнейшего". "Как противостоять России без риска быть втянутым в военную эскалацию? Вот в чем суть непростой задачи дипломатии", - подчеркивает политик.

"Во-первых, необходимо проявлять устойчивость к пропаганде, - указывает Бек. - Дезинформация - важный инструмент российских властей. (...) Россия виртуозно разыгрывает роль жертвы и распространяет легенды о том, что ее якобы окружают войска НАТО. Все это влияет на мышление многих жителей западных стран. Но на деле именно Россия размещает самые современные подразделения на границе с восточными странами ЕС".

Во-вторых, как отмечает Бек, "необходимо проявлять единство". "Кремль хочет распада Запада. "Брекзит" стал успехом для Путина. Продвижение так называемого "правого" интернационала из таких партий, как "Партия независимости Соединенного Королевства" (UKIP), французского "Национального фронта", "Австрийской партии свободы" и немецкой "Альтернативы для Германии", показывает, чем все должно закончиться", - говорится в статье. "На самом деле Кремль не ожидал единой позиции Запада по санкциям, - считает автор. - И тот, кто колеблется, будет лишь ослаблять собственную позицию".

Также Бек считает, что Европа должна продолжить "модернизационное партнерство с Россией". "Российской экономике не хватает перспектив, население ощущает снижение покупательской способности. Российская инфраструктура находится в плачевном состоянии. Отсутствие верховенства закона не дает возможности появляться мелкому и среднему бизнесу. К тому же все больше образованной молодежи желает уехать из страны. В настоящее время страна существует только благодаря газу и нефти, и пока что репрессии способны сдерживать оппозицию. Но господа в Кремле знают, что систему, которая пришла в упадок, невозможно стабилизировать репрессиями, - говорится в статье. - А модернизация немыслима без правового государства и демократии. По этой причине Запад должен показать, что он будет всемерно поддерживать модернизацию России на основе демократических принципов". "Для нас Россия - это Европа", - пишет Бек.

В заключение политик предлагает ввести безвизовый режим с Россией. "Мы должны противопоставить свободу пропагандистской машине Кремля, отравляющей головы российских граждан, - пишет Бек. - Следует отменить визы, которые не вызывают ничего, кроме чувства унижения. Чем больше российских граждан познакомится с западными странами, где есть свобода слова и свобода прессы и где нет коррупции (...), тем быстрее начнет разрушаться авторитарный режим в Кремле. Мы должны показать, что на Западе, объявленном загнивающим, жизнь на самом деле лучше. Все это будет способствовать демократическим переменам в России".