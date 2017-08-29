Виктор Орбан обратился к спорту, чтобы поднять престиж Венгрии

"На фоне того как венгерское правительство продолжает конфликтовать с Брюсселем и другими столицами ЕС, оно обращается к спорту в качестве способа улучшить свою международную репутацию и поднять популярность внутри страны", - пишет Politico.

Российский президент Владимир Путин прибыл в Будапешт в понедельник на открытие чемпионата мира по дзюдо, сообщает автор статьи Лили Байер, напоминая, что в июле страна принимала также чемпионат Международной федерации плавания (FINA), привлекший в столицу лучших пловцов и тысячи зрителей.

"Хотя эти мероприятия заслужили международную похвалу, критики премьер-министра Виктора Орбана утверждают, что это, в лучшем случае, дорогостоящие амбициозные проекты, а в худшем - способ консолидировать власть через покровительство и коррупцию", - говорится в статье.

"В то время, когда в европейских столицах растут опасения по поводу состояния демократии и принципа верховенства права в Венгрии (так, французский президент Эммануэль Макрон решил не встречаться с венгерским и польским руководством в ходе поездки по региону на прошлой неделе), широкомасштабные спортивные мероприятия обеспечивают его стране некоторый престиж", - признает журналистка.

"Будапешт сейчас доказывает самому себе и всему миру, что не существует такого международного мероприятия, будь то спортивное, культурное или религиозное событие, такое как Международный евхаристический конгресс, которое он не смог бы принять", - заявил Орбан.

"Любовь Орбана к спорту уходит корнями в его юность, когда он проводил большую часть времени, играя в футбол. Но, став премьер-министром, он сделал поддержку спортивных мероприятий и инвестиций в спортивные объекты центральным направлением государственной политики", - пишет Байер.

К 2020 году правительство Орбана построит или восстановит не менее 32 футбольных стадионов, что обойдется венгерским налогоплательщикам примерно в 709 млн евро, по подсчетам венгерского портала журналистских расследований Átlátszó.

Например, в Фельчуте, городке с населением в 1,8 тыс. человек, где вырос Орбан, был построен стадион, рассчитанный на 3,4 тыс. зрителей, отмечает автор статьи.

Расходы правительства Орбана мотивируются не только любовью к спорту, считает Тамаш Бодоки, главный редактор Átlátszó: "Это политический жест с целью добиться популярности".

Чрезмерное внимание венгерского правительства к спорту повторяет российские приемы, когда Кремль использует международные спортивные мероприятия, взывая к "националистическим настроениям и гордости", считает Денис Волков, социолог "Левада-центра" (Москва). Спортивные мероприятия "укрепляют легитимность режима, который может осуществить эти достижения", говорит он. И среди россиян Олимпиада в Сочи была "популярнее присоединения Крыма", утверждает социолог.

Критики утверждают, что Орбан также использует финансирование спорта как средство поддержания обширной системы покровительства своим людям, говорится далее. Расследование Átlátszó в 2016 году обнаружило, что большая часть государственных средств, выделенных на строительство стадионов, отошла подрядчикам и субподрядчикам, близким правительству и правящей партии "Фидес".