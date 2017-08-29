Бум ложных жалоб на ИГИЛ*: под следствием хитрецы террористической тревоги

"Террорист ИГИЛ*? Нет, порядочный человек мусульманского вероисповедания, честный и оклеветанный", - повествует Паоло Биондани в итальянском журнале L'Espresso. Как рассказывает журналист, "в эти мрачные времена настоящей чрезвычайной ситуации в связи с терроризмом" итальянская полиция "завалена потоком жалоб, звонков, сливов, просьб провести расследование и всевозможные проверки". Среди многочисленных сообщений скрывается и ряд ложных доносчиков, которые изобретают ненастоящие следы и используют психоз вокруг терроризма, чтобы организовать личную месть или нажиться на частных интересах, передает автор.

Издание собрало коллекцию таких случаев, обнаружив, что существуют разнообразные категории тех, кто пользуется чрезвычайной ситуацией в связи с терроризмом. "Главной героиней истории, которую следователи считают символичной, потому что она не единственная, является гражданка Италии, которая несколько лет назад вышла замуж за иммигранта мусульманского вероисповедания, - говорится в статье. - Пара живет в провинции Милан. Несколько месяцев назад она вдруг пожаловалась на него: она утверждала, что он стал фундаменталистом и произносит возбужденные речи о ИГИЛ*. Женщина добавила, что, однажды что-то заподозрив, она порылась тайком в его документах и якобы нашла фотографии вооруженных людей".

Полиция тщательно изучила жизнь мусульманина, продолжает журналист. Но результаты были нулевыми. "Более того: все говорило о том, что он был отличным работником, не фундаменталистом, и когда его прослушивали, он высказывался о террористах как о преступных сумасшедших, которые искажают ислам. Также он не прятал никаких тайных фотографий вооруженных мужчин, - сообщает издание. - Карабинеры заподозрили неладное и расширили расследование на жизнь пары, обнаружив, что итальянка больше не выносила мужа. Она его ненавидела. И планировала развод, желая от него освободиться".

Далее журналист рассказывает, что двум прокуратурам в Ломбардии пришлось работать на протяжении нескольких месяцев, чтобы разоблачить воображаемую ячейку ИГИЛ*, базирующуюся в Брианце. "На этот раз обвинение было выдвинуто мелким предпринимателем марокканского происхождения, который на протяжении десятилетий живет в Ломбардии, где у него дом и работа, - информирует корреспондент. - Вроде бы надежный источник, обличающий предполагаемые признания группы соотечественников: их, как минимум пятеро, они поддерживают ИГИЛ*, хотят вербовать джихадистов, отправиться в Сирию и примкнуть к головорезам "халифата". В Милане было начато глубинное расследование, которое с трудом восстановило истинные факты: те пятеро мусульман не имели никакого отношения к терроризму". Как рассказывает Биондани, "все они были бывшими служащими и поставщиками фирмы, чей владелец подал жалобу. Он им не заплатил и задолжал кучу денег. Так и возникла идея: добиться их ареста и высылки с целью обнулить долги. После того как терроризм был исключен, расследование переместилось в Монцу, где сейчас бывший доносчик находится под следствием по обвинению в клевете, самом тяжком преступлении, которое предусмотрено в этом случае".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.