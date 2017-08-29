На фото с камер наблюдения "видны российские офицеры разведки, готовящие переворот в Черногории"

Бен Фармер представляет в The Telegraph "фотографии со скрытых камер наблюдения, являющиеся, как сообщается, ключевым доказательством того, что офицеры российской разведки планировали переворот, который закончился бы убийством европейского лидера".

"На снимках, полученных европейскими спецслужбами, предположительно видны два офицера российской военной разведки ГРУ, посетившие Балканы и наблюдающие за человеком, нанятым ими, чтобы режиссировать кровавое свержение черногорского правительства, - говорится в статье. - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов предстанут перед судом (так в оригинале; россияне объявлены в международный розыск, но не задержаны, суд над ними будет проходить заочно. - Прим. ред.) в следующем месяце с 13 другими подозреваемыми за свою роль в намеченном на день выборов заговоре о нападении на черногорский парламент и убийстве Мило Джукановича, прозападного лидера страны".

"Считается, что фотографии сделаны в белградском парке примерно во время сорванного переворота и являются ключевыми уликами, которые, по словам прокуроров, говорят о связи сговора с российскими "государственными органами", - указывает автор.

"Кремль решительно отрицает какое бы то ни было участие в заговоре, и два пророссийских оппозиционных лидера из числа обвиняемых уверяют, что он - фальшивка, сработанная, чтобы их дискредитировать, - передает Фармер. - Однако британские и американские власти полагают, что заговор пользовался российской поддержкой высокого уровня и был одним из самых вопиющих примеров попыток Кремля подорвать европейские демократии".