Российско-венгерская дзюдоистская связь

Президент России Владимир Путин, почетный президент Международной федерации дзюдо, приехал в Будапешт к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану не только по случаю чемпионата мира по дзюдо. "Оба считают ориентированный на интересы и власть стиль государственного управления единственной зрелой формой политики", - пишет постоянный автор Die Welt Борис Калноки.

С собой в Будапешт Путин захватил чуть ли не полкабинета министров - помимо спортивных мероприятий, на повестке дня также переговоры с венгерским правительством относительно экономического сотрудничества и решений в сфере энергетической политики. "Газовый договор между Россией и Венгрией истекает в 2019 году, к тому же российская компания "Росатом" планирует расширить и модернизировать АЭС "Пакш" - проект, вызывающий неоднозначные политические оценки", - замечает автор статьи.

"Хозяин Кремля - частый гость в Будапеште. Он ежегодно встречается с Орбаном, СМИ любят представлять двух политиков как друзей, а Венгрию - как троянского коня русских в ЕС или НАТО", - говорится в статье.

"У Путина нет ярко выраженной индивидуальности", - говорит Орбан о российском президенте. Он представляет только российскую власть и то, что он считает интересами своей страны. Как заметил однажды в интервью с автором публикации венгерский премьер, "дружить с Путиным нельзя" - его даже нельзя до конца понять. "Однако личные взаимоотношения между двумя политиками - определенно лучшее, что связывает Путина с главой какого-либо государства НАТО или ЕС", - отмечает Калноки.

Путина и Орбана многое объединяет. "Оба считают ориентированный на интересы и власть стиль государственного управления единственной зрелой формой политики. Всякие сантименты, особенно в подходе к решению миграционного вопроса в Европе, они считают детским лепетом, а принципиальность в вопросах соблюдения прав человека по всему миру - наивностью", - пишет журналист.

"Оба политика предпочитают решать важные вопросы между собой и скреплять их рукопожатием, не доверяясь всяким замысловатым институтам - таким, как комитеты или парламенты, - утверждает Калноки. - В конце концов, Орбану легче вести переговоры с таким партнером, как Путин, чем с Еврокомиссией, поскольку два мужика быстрее договорятся".

"Российский президент и венгерский премьер разделяют во многом одинаковое мировоззрение, особенно в том, что касается ситуации в мировой политике. По мнению обоих, доминирование Запада подошло к концу. (...) Будущее будет многополярным, а отношения между государствами будут строиться на билатеральной основе", - передает издание.

Согласно этой концепции, небольшая страна Венгрия "не должна ориентироваться лишь на одну крупную державу, а должна иметь возможность предложить что-то сразу нескольким: немцам - производство на своей территории, американцам - размещение военных баз, туркам и китайцам - экономические возможности".

Но что же Орбан предлагает русским? "Прежде всего, возможность показать себя, - считает Калноки. - Приезжая в Венгрию (а если Меркель была в Будапеште у Орбана всего раз, Путин был здесь уже семь раз), российский президент демонстрирует, что НАТО и ЕС не придерживаются единой позиции в отношении Москвы".

"Это не совсем так. Венгрия придерживается всех обязательств: не голосует против антироссийских санкций, хотя на словах выступает против них; активно поддерживает политику НАТО по защите стран Балтии и Украины от российской угрозы", - замечает журналист.

"Дешевый российский газ и дешевая российская атомная энергия - это не в последнюю очередь средства политического влияния. Путин надеется вернуть былое влияние России в регионе, а Орбан - получить от него деньги, не попадая при этом в сильную зависимость от Москвы", - заключает автор публикации.