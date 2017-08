29 августа 2017 г. Розалинд С.Хелдерман, Кэрол Д.Леонниг, Том Хамбургер | The Washington Post Руководящий сотрудник Trump Organization обратился к помощнику Путина за помощью в деловом соглашении "Один из топ-сотрудников строительной компании Трампа написал электронное письмо пресс-секретарю российского президента Владимира Путина во время президентской кампании в США в прошлом году с просьбой помочь в продвижении застопорившегося проекта строительства "Башни Трампа" в Москве, доказывают документы, предоставленные Конгрессу в понедельник", - сообщает The Washington Post. Эта просьба поступила в середине января 2016 года от Майкла Коэна, одного из ближайших деловых советников Трампа, который попросил давнего помощника Путина Дмитрия Пескова о помощи в возобновлении сделки, которая, как полагал Коэн, не сдвигалась с места, пишут журналисты. "В последние несколько месяцев я работал с компанией, находящейся в России, в рамках проекта строительства "Башни Трампа-Москва" в "Москва-сити", - написал Коэн Пескову, по данным осведомленного лица. - Не вдаваясь в подробности, отмечу, что коммуникация между двумя сторонами застопорилась". "Поскольку этот проект весьма важен, я прошу Вас о помощи, - обращался Коэн к пресс-секретарю российского президента. - Позволю себе попросить кого-то, предпочтительно Вас, связаться со мной, чтобы обсудить подробности, а также организовать встречи с нужными людьми. Заранее благодарю за помощь и с нетерпением жду скорейшего ответа". Письмо Коэна ознаменовало самое непосредственное из зафиксированных обращений высокопоставленных помощников Трампа к чиновнику Путина аналогичного уровня, отмечает газета. Коэн сказал участникам расследования Конгресса в своем заявлении в понедельник, что он не помнит, чтобы он получал от Пескова ответ или связывался с другими российскими правительственными чиновниками по поводу этого проекта. Коэн сообщил Конгрессу, что сделка представляла собой лицензионный проект, по условиям которого Трампу должны были заплатить за использование его имени московской девелоперской компанией I.C. Expert Investment. По словам Коэна, он три раза обсуждал сделку с Трампом, и Трамп подписал с компанией заявление о намерениях 28 октября 2015 года. Он сказал, что компания Трампа начала запрашивать проекты у архитекторов и обсуждать финансирование, передает издание. Однако, по его данным, проект был отменен "из деловых соображений", когда не удалось получить разрешение правительства, и это "никоим образом не было связано с президентской кампанией Трампа". Коэн сообщил также в заявлении Конгрессу, что он написал электронное письмо по рекомендации Феликса Сатера, американского бизнесмена российского происхождения, выступавшего в качестве посредника в сделке. Авторы статьи поясняют, что Коэн является одним из ближайших помощников Трампа с 2007 года, выполняя обязанности бизнес-агента, адвоката и иногда представителя Трампа. По словам друзей, Трамп обращался с Коэном как с членом семьи. В своем заявлении The Washington Post Коэн назвал потенциальный московский проект "просто одним из многочисленных возможных девелоперских проектов, которые рассматривала и в конечном итоге отвергла Trump Organization". "Написав Пескову, Коэн обратился к кремлевскому чиновнику, считающемуся одним из главных посредников Путина", - уточняет газета. "Помимо того, что он рупор Кремля, он определенно тот, кого считают высокопоставленным помощником, влиятельным олигархом во властной системе Путина, - пояснил изданию Стивен Л.Холл, 30 лет руководивший российскими операциями ЦРУ. - Если вы ищете кого-то, близкого к Путину, Дмитрий Песков не худший вариант". Источник: The Washington Post