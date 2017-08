29 августа 2017 г. Адам Тейлор | The Washington Post Российские журналисты: Путин расценил "Панамские документы" как атаку личного характера и, вероятно, захотел отомстить На прошлой неделе в США вышло новое издание книги российских журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган "Красная сеть: борьба между российскими цифровыми диктаторами и новыми онлайн-революционерами" (The Red Web: The Struggle Between Russia's Digital Dictators and the New Online Revolutionaries). "В книгу включена дополнительная глава о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году", - сообщает обозреватель The Washington Post Адам Тейлор, предваряя интервью, которое Солдатов и Бороган дали газете по электронной почте. "Каковы, по-вашему, самые убедительные из опубликованных доказательств в пользу того, что президент Путин был лично причастен к попыткам помешать выборам в США?" - поинтересовалась The Washington Post. Солдатов и Бороган ответили: "Кремль много лет прибегает к аутсорсингу и услугам подрядчиков - такова тактика, призванная снизить цену конфиденциальных зарубежных операций; вот почему было так сложно доказать личную причастность Путина. Для нас, наблюдавших за развитием кризиса из России, самое красноречивое - то, что случилось осенью и зимой 2016 года. Хотя публично Путин всегда отрицает причастность российского правительства, все самые высокопоставленные российские "привратники", которые стояли между российскими киберведомствами и Западом, были либо заключены в тюрьму, либо потихоньку уволены (...) - это попытка не допустить, чтобы они слили информацию". "Мы также считаем, что заседание Совета безопасности РФ 8 апреля, когда Путин срочно собрал только самых доверенных официальных лиц (большинство из них - выходцы из спецслужб), могло быть тем заседанием, где обсуждался крайне конфиденциальный вопрос о необходимости мер в ответ на разоблачения, которые содержались в "Панамских документах", - заявили Солдатов и Бороган. "В вашей книге выдвинута гипотеза, что предполагаемое российское вмешательство в США могло быть ответом на "Панамские документы", - отметили корреспонденты. - Почему вы полагаете, что эта утечка финансовых данных так сильно взбесила Кремль?" Солдатов и Бороган ответили: "Это было воспринято как атака на личных друзей Путина, его ближайшее окружение. Для Путина это черта, которую нельзя преступать, и российские СМИ усвоили этот запрет на своем горьком опыте". "Еще хуже, что Путин счел, будто атака с применением "Панамских документов" спонсировалась людьми Хиллари Клинтон, - и это в каком-то смысле дало ему "оправдания" для операции в отместку", - добавили они. "Не могли бы вы рассказать о том, что раскопали о предполагаемых связях WikiLeaks с российским правительством?" - поинтересовалась газета. "Самое ужасное, что мы обнаружили: весной и летом 2016 года WikiLeaks внезапно подверг риску те же принципы, которые провозглашал Ассанж, и не воздержался от атак на тех же журналистов, с которыми работал. А он отлично знал, какой опасности подверглись эти журналисты при разоблачении офшорных схем личных друзей Путин. Для нас это история о предательстве как принципов, так и людей", - заявили Солдатов и Бороган. По словам Солдатова и Бороган, "с декабря Кремль и ФСБ пытаются закрыть все двери на Запад перед российскими профессионалами кибербезопасности, настоятельно отговаривая их от общения с коллегами в других странах". Источник: The Washington Post