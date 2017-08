29 августа 2017 г. Ребекка Боллхаус | The Wall Street Journal Адвокат Трампа сказал, что обсуждал московскую сделку с Трампом во время избирательной кампании Майкл Коэн, адвокат Trump Organization, трижды обсуждал с Дональдом Трампом предполагаемую сделку с недвижимостью в Москве за время президентской кампании. Об этом Коэн сказал в интервью The Wall Street Journal. "В 2015 году, по словам Коэна, он проинформировал тогдашнего кандидата, что работает над лицензионной сделкой о строительстве башни Трампа в Москве. Затем, в октябре 2015 года, он попросил Трампа подписать не обязывающее соглашение о намерениях по проекту и получил его подпись. И в январе 2016 года, по его словам, он проинформировал тогдашнего кандидата, что аннулировал предложение о сделке. Коэн утверждает, что беседа была краткой", - говорится в статье. "Общение Коэна с президентом о московском проекте может быть расследовано, потому что в январе 2016 года Коэн написал электронное письмо главному пресс-секретарю российского президента Владимира Путина с просьбой о "содействии" в организации сделки. Коэн сказал, что не информировал Трампа о том, что написал письмо этому пресс-секретарю - Дмитрию Пескову. Он не ответил на вопрос, почему не сделал этого", - рассказывает Боллхаус. "В том письме Пескову Коэн сказал, что коммуникация между Trump Organization и российской компанией, которая должна была строить башню, "забуксовала", и добавил: "Так как этот проект слишком важен, я настоящим прошу о Вашем содействии. Я почтительно прошу, чтобы кто-нибудь, предпочтительно Вы, связался со мной, чтобы я мог изложить подробности, а также организовать встречи с нужными людьми". По данным лица, ознакомившегося с этим письмом, оно было отправлено на более широкий почтовый адрес пресс-службы, но адресовано Пескову, - сообщает издание. - В понедельник об этом письме сообщила The Washington Post, и информацию о нем подтвердило лицо, знакомое с ним". "Коэн сказал в интервью The Wall Street Journal, что не помнит, чтобы Песков ему ответил, и решил отказаться от проекта через несколько недель. Песков не ответил на просьбу о комментарии, - говорится в статье. - Белый дом отказался от комментариев и переадресовал вопросы адвокату Коэна, который пока не ответил на просьбы о комментарии". "Трамп неоднократно отрицал какие бы то ни было деловые связи с Россией. На пресс-конференции в июле 2016 года он сказал: "У меня нет ничего общего с Россией", - напоминает журналистка. Источник: The Wall Street Journal