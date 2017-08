29 августа 2017 г. Азита Раджи | The Wall Street Journal Холодная война России со Скандинавией "Хотя шведы и финны больше не настаивают на своей нейтральности, как они это делали в эру холодной войны, для них политически затруднительно подвергнуть сомнению внутри страны предполагаемые плюсы неприсоединения. Как кажется, они ведут безопасную игру, одной ногой находясь в лагере НАТО, а другой - хоть и нетвердой - вовне", - пишет в The Wall Street Journal Азита Раджи, старший научный сотрудник Калифорнийского университета в Беркли, бывший посол США в Швеции (2016-2017 годы). "Опасность есть - это нарастающий гнев России из-за все более близких отношений между шведами, финнами и НАТО, - указывает эксперт. - Россия предупредила обе страны о тяжелых последствиях, если они присоединятся к Альянсу". "Нет ничего удивительного в том, что Швеция и Финляндия чувствуют себя более уязвимыми, чем во время холодной войны, - продолжает Раджи. - Уже не будучи действительно нейтральными, но не входя в широкий военный альянс, они зависят от мнения Россия, что они встают на сторону НАТО". "Эти страны видели, как развивалась ситуация, когда Россия вторглась на Украину, у которой тоже было привилегированное партнерство с НАТО, - говорится далее. - Поскольку у нее не было членства и она не подлежала защите по 5-й статье, Альянс не направил войска для защиты Украины. Для Швеции и Финляндии разница между холодной войной и сегодняшним днем состоит в том, что у них нет неопределенной и ненадежной "защиты", которую дает нейтралитет, но нет и официальной и реальной защиты НАТО, - считает экс-посол. - В то время как растет напряжение с Россией, шведы и финны находятся в ловушке своей исторической нейтральной идентичности и своей нынешней позиции военного неприсоединения". "В Стокгольме и Хельсинки будут внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдать за российскими военными силами, которые сейчас стягиваются на сентябрьские военные учения "Запад" на другом берегу Балтийского моря", - пишет Раджи. "Для лидеров Швеции и Финляндии учения "Запад" могут стать возможным предвестником будущего, - говорится в заключении статьи. - То, как это заставит их переосмыслить свои отношения с НАТО, окажет глубокое воздействие на безопасность будущих поколений". Источник: The Wall Street Journal