29 августа 2017 г. Сэмюель Рубенфельд | The Wall Street Journal Конгресс США все сильнее давит на Белый дом по поводу санкций "Конгресс США все настойчивее прибирает к рукам санкционную политику США, иногда против воли президента, и это влияет на паутину санкционных правил, через которую приходится пробираться компаниям, - сообщает Сэмюель Рубенфельд в The Wall Street Journal. - Эксперты по праву отмечают, что за последние десять лет произошло существенное расширение законодательства о санкциях в связи с тем, что санкции играют все более важную роль во внешней политике США, и выполнять его становится все труднее. В то же время введение санкций посредством новых законов, а не президентских указов, приводит к тому, что их сложнее изменить". "Последний пример - подписанный ранее в этом месяце президентом Трампом закон о наложении санкций на Россию, Иран и Северную Корею. Анализ, проведенный фирмой Enigma, специализирующейся на исследовании данных, показывает, что с годами активность Конгресса, а также препирательства из-за санкций между ним и исполнительной властью нарастают", - говорится в статье. "Различные санкционные программы, одна часть которых введена приказом президента, а другая - постановлением Конгресса, представляют собой сложный перечень, которому компании должны соответствовать. Множество программ нацелено против отдельных стран, другие программы - против конкретных действий, таких как выпуск краткосрочных облигаций конкретными компаниями", - сообщает автор. "Санкции, принятые Конгрессом, отличаются "липкостью", то есть их труднее снять, потому что это необходимо сделать также через Конгресс. Санкции, наложенные указом президента, снимаются росчерком пера", - говорится в статье. "Винн Сегалл, партнер фирмы Akin Gump Straus Hauer & Feld LLP, специализирующейся на санкциях и контроле экспорта, говорит, что новый закон делает санкции, наложенные на Россию, как минимум менее гибкими, менее пригодными для адаптации и менее полезными в качестве инструмента внешней политики, однако отражает представление Конгресса, что США недостаточно жестко ведут себя с Москвой", - передает Рубенфельд. "Если оставить в стороне причины, по которым это сделано, на мой взгляд, [этот закон] проблематичен с точки зрения применения санкций как возможности для решения внешнеполитических проблем", - сказал Сегалл, "имея в виду их ригидность". Источник: The Wall Street Journal