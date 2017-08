29 августа 2017 г. Натан Ходж | The Wall Street Journal Нападения с ножом в России, за которые взяло на себя ответственность ИГИЛ*, вызывают опасения по поводу возможности новых терактов "В российской республике Дагестан нападающий с ножом убил полицейского. В этом же месяце произошла резня в Сибири. Все это усиливает опасения россиян, что до их страны дошло распространение импровизированных террористических актов, вроде случившихся в Европе атак, за которые взяло на себя ответственность "Исламское государство"*", - сообщает Натан Ходж в The Wall Street Journal. "В понедельник двое неизвестных напали с ножами на полицейских на заправочной станции в городе Каспийск, как сообщает местное отделение федерального Следственного комитета, - говорится в статье. - Один полицейский погиб, другой был ранен, пока третий не застрелил нападавших". На видеозаписи с места происшествия видно черное джихадистское знамя, найденное, как сообщается, на одном из нападавших. "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение, по данным группы SITE Intelligence Group, отслеживающей экстремистскую деятельность. Следственный комитет не назвал случившееся терактом и заявил, что ведется расследование. "Этот инцидент произошел через считанные дни после того, как мужчина с ножом прошел по улицам сибирского города Сургут и ранил семерых прохожих, пока его не убила полиция. Ответственность за это нападение тоже взяло на себя "Исламское государство"*, - напоминает Ходж. - Российские власти отказались назвать случившееся 19 августа терактом, однако сказали, что следователи не исключают возможность того, что это был теракт. Изначально власти назвали нападавшего душевнобольным". "После этого нападения "Исламское государство"* выпустило видеозапись, в которой сургутский нападавший назван святым воином. В ней также показан мужчина в маске, названный позывным "Масуд Сургутский", сидящий рядом с большим ножом и флагом "Исламского государства"*. Он клянется нападать на неверных", - говорится в статье. "Скоро польется море крови", - произносит голос в видеоролике. "Хотя "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за несколько терактов, которые следователи тоже признали совершенными этой группировкой, она склонна лгать, присваивая себе ответственность за теракты, совершенные не относящимися к ней людьми, и пока неясно, связано ли ИГИЛ* с недавними инцидентами в России", - сообщает Ходж. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal