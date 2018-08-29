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29 августа 2018 г.
29 августа 2018 г.

Ольга Танас, Илья Архипов, Андрей Бирюков | Bloomberg

Путин дал понять, что смягчит план повышения пенсионного возраста, который разгневал россиян

"Владимир Путин предположил, что он может смягчить план по повышению пенсионного возраста, который навлек на себя сильную общественную критику и обрушил рейтинг доверия российскому лидеру до самого низкого уровня более чем за четыре года", - пишет Bloomberg.

"...Прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми и учитывать интересы граждан. Здесь нельзя действовать механически, формально", - заявил Путин, добавив, что он более подробно изложит свои взгляды в среду.

Чиновники отказались комментировать то, от чего именно может отказаться Путин, но инсайдеры ожидают некоторого смягчения плана по сравнению с проектом, впервые намеченным правительством в середине июня, пишут авторы статьи.

План предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 лет на данный момент до 65 лет к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году с нынешних 55 лет, напоминает издание.

По мнению аналитиков, среди возможных вариантов - удлинение переходных периодов для повышения пенсионного возраста или его небольшое снижение (по последним сообщениям, Путин предложил снизить пенсионный возраст для женщин с 63 до 60 лет. - Прим. ред.). Правительство уже пообещало сохранить другие льготы, например, на оплату ЖКХ и транспорта для пенсионеров на основе нынешнего пенсионного возраста. Другим острым вопросом является то, повысится ли пенсионный возраст военных и сотрудников спецслужб, который на данный момент ниже гражданского, говорится в статье.

"Предложения правительства направлены на решение объективных проблем, поэтому они могут пойти на уступки только в определенных границах, - отмечает Евсей Гурвич, глава Экономической экспертной группы, консультирующей правительство. - Они могут изменить или новый пенсионный возраст, или темп его повышения, но не все вместе".

Источник: Bloomberg


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