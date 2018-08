29 августа 2018 г. Бетси Вудрафф | The Daily Beast Сообщения Бутиной раскрывают истинные связи россиянки, обвиняемой в шпионаже, с экспертом из Вашингтона Между Марией Бутиной и президентом вашингтонского Центра национальных интересов Дмитрием Саймсом были более близкие отношения, чем считалось ранее, сообщает журналистка The Daily Beast Бетси Вудрафф. Как показывают письма и сообщения в Twitter, Саймс попытался использовать связи с Бутиной и Александром Торшиным из ЦБ для продвижения деловых интересов одного из самых щедрых спонсоров Центра - Мориса "Хэнка" Гринберга. Саймс пытался свести главного благодетеля своей организации с одним из самых могущественных чиновников в Кремле, сообщает автор статьи. "Встреча так и не состоялась. Но если кто и мог ее устроить, то это уроженец Москвы Саймс", - отмечает Вудрафф. Свой человек в вашингтонских внешнеполитических кругах, Саймс работал в ряде самых престижных учреждений - Центре стратегических и международных исследований, Фонде Карнеги за международный мир и Школе передовых международных исследований имени Нитце. Затем Ричард Никсон выбрал его на пост главы Центра национальных интересов. Саймса считают одним из вашингтонцев, наиболее тесно связанных с Кремлем, а его аналитический центр выступает за реализм во внешней политике, в том числе за более теплые отношения с Москвой. В 2008 году инвестиционная компания Гринберга за 100 млн долларов купила 20% российского "Инвестторгбанка". К декабрю 2014-го ЦБ РФ начал аудит фирмы, и возникла вероятность того, что российские власти конфискуют инвестиции Гринберга. В апреле 2015 года Бутина связалась с инвестиционной компанией Гринберга и предложила вложить в банк еще больше денег. Саймс, узнав об этом, сказал ей прекратить. Бутина написала Саймсу письмо 7 июня 2015 года насчет его попыток спланировать в Москве встречи между Гринбергом и кремлевскими чиновниками. "Мы с вами говорили о том, что Гринберг собирается поехать в Москву в конце июня. Александр [Торшин] выразил желание встретиться с Гринбергом в Москве, а также оказать содействие в организации встреч в российской столице, если вам понадобится наша помощь", - писала Бутина. "Всегда приятно получить от вас известие, - ответил Саймс. - Пожалуйста, передайте, разумеется, мои наилучшие пожелания Александру Торшину. Мы действительно ценим его готовность помочь с визитом Хэнка Гринберга в Москву". Саймс добавил, что пытался организовать для Гринберга встречу с Эльвирой Набиуллиной, но это не удалось из-за накладок в графике. Как только все прояснится с графиком Гринберга, он свяжется с главой аппарата Набиуллиной. "Но, конечно, любая помощь господина Торшина будет очень кстати", - добавил он. Бутина ответила: "Большое спасибо за ответ и информацию. Я все передала Александру Порфирьевичу. Как только мы узнаем точные даты вашего прибытия, мы, безусловно, поможем с вашим визитом и организацией встреч". По словам источников, встречи так и не состоялись, отмечает журналистка The Daily Beast. Адвокат Гринберга заявил: "Господин Гринберг никогда не встречался в Москве с кем-либо из людей, которых вы упомянули. Ни одно из действий господина Гринберга не было "неправомерным". Но адвокат Loeb & Loeb Маркус Оуэнс считает необычным со стороны президента аналитического центра так далеко заходить в помощи члену правления с его деловыми интересами. Саймс свел Бутину также с Джейкобом Хейлбрунном, главным редактором журнала The National Interest, издаваемого Центром национальных интересов. Бутина отправила ему 10 июня 2015 года черновой вариант статьи под названием "Медведь и слон", в которой утверждалось, что президент-республиканец может наладить отношения между США и Россией. "Большое спасибо за ваше дерзкое эссе, - ответил тот. - Я буду рад его опубликовать и отредактирую его завтра. Мы вышлем вам на одобрение окончательный вариант, но я не ожидаю больших изменений". Бутина переслала его письмо Полу Эриксону - своей пассии и давнему республиканскому инсайдеру. Он ответил: "Дерзкое!!! Ты скоро станешь видной интернет-колумнисткой!!! Если редакторы Дмитрия Саймса довольны, Дмитрий тоже доволен - отличная работа, моя гениальная сибирская принцесса!!!" В августе 2015-го Центробанк установил контроль над "Инвестторгбанком". Немногим позже между Саймсом, Бутиной и Торшиным появились разногласия. Торшин 17 ноября 2015 года писал Бутиной в Twitter, что ему названивает Саймс. "Да, кстати, Саймс на меня давит из-за интересов Гринберга. Мне это совсем не нравится. Кто знает, что они там в Центробанке подумают. Сегодня я дал очень ясно понять, что я им не помощник в этих делах с ЦБ. Я тебя прошу ни с кем не говорить о банковской сфере в Российской Федерации. Они могут тебя тоже втянуть", - писал он. Бутина ответила: "Я ни с кем об этом не говорю. Мы с вами знаем, что вы общаетесь с ними только по старой дружбе, а не из личных интересов, но со стороны может показаться иначе". "Нужно знать границы: одно дело, если Гринберг приходит пригласить его на обед, это нормально, но эти телефонные звонки нужно прекратить. Ты им что, информатор?! Пошли они. Последствия могут быть очень серьезными", - написал Торшин. "Есть один нюанс, - продолжал он. - Шансы на улучшение американо-российских отношений растут. Нам не нужен скандал (а Гринберг это умеет). Скандал уменьшает шансы на инвестиции, хотя после сегодняшнего заявления Грефа о крупном банковском кризисе в России это еще больше навредит инвестициям". Бутина разделяла беспокойство Торшина: "Тогда совершенно необходимо получить разрешение на переговоры с ними от начальства. Нужно прикрыть нашу задницу. Потом никто не потрудится разобраться, какие у тебя были мотивы. Не забывайте, Гринберг почему-то думает, что вы обещали защищать его инвестиции... Вы ему ничего не обещали". Торшин ответил: "Я сегодня прекратил общаться с Саймсом по этой теме. И я ему все объяснил, угрозы, которые это несет для моей репутации. Разговоров по этому вопросу больше не будет. Шеф знает, что они ко мне обращаются". "Я полностью поддерживаю этот подход", - написала Бутина. Источник: The Daily Beast