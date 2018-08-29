Беспорядки в Хемнице: Даниэль Х. не был ни футбольным хулиганом, ни сторонником АдГ

Сторонники правых взглядов и правые радикалы превращают убитого в Хемнице Даниэля Х. в инструмент для реализации своих интересов - о самом убийстве и жертве уже никто не говорит, пишут Ким Бьерн Бекер и Юстус Бендер на страницах немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Гора цветов и количество свечей растут с каждым часом. Кровь на асфальте высохла, и ее уже не видно - следы преступления давно исчезли, скрытые символами сочувствия. Сотни людей пришли сюда, чтобы зажечь свечи или принести цветы в знак памяти о 35-летнем Даниэле Х., которому на этом месте были нанесены ножевые ранения, оказавшиеся смертельными", - передает FAZ.

После того как стало известно, что в убийстве подозревают 22-летнего сирийца и 23-иракца, в Хемнице что-то изменилось. Напряжение, распространившееся на весь город, ощущается здесь до сих пор. В некоторых частях города вечером лучше не появляться, говорит мужчина лет 45. Такая ситуация сложилась после того, как три года назад правительство пустило в страну беженцев, добавляет мужчина, сам приехавший 15 лет назад из Узбекистана.

Однако, как пишут авторы, "эмоции жителей города - это не только последствия самого преступления, они были еще и намеренно подогреты". Так, уже через несколько часов после преступления "интернет-портал Tag24 сообщил о том, что 35-летний мужчина был убит из-за того, что хотел защитить женщину от сексуальных домогательств". Новость оказалась фейковой, в полиции эту информацию опровергли.

"Однако слухи уже начали распространяться, подливая масла в огонь негодования. Многие получили подтверждение своим страхам, что иностранцы не останавливаются перед убийством, причем готовы применять нож. "Бойня продолжается", - написала председатель фракции АдГ Алисе Вайдель в понедельник на своей странице в Facebook. Для других слухи стали поводом в очередной раз обсудить расхожий стереотип о мигрантах, которые домогаются немецких женщин. Эскалация стала набирать обороты", - констатируют журналисты.

В воскресенье на месте преступления стихийную акцию провели сторонники АдГ. Так же поступили и представители праворадикальной группы футбольных болельщиков Kaotic Chemnitz. Но если первая демонстрация прошла мирно, то футбольные хулиганы вели себя агрессивно, нападая на иностранцев.

"В понедельник утром дело дошло до более масштабной мобилизации. После призыва правопопулистского движения Pro Chemnitz на площади у памятника Карлу Марксу (рядом с которым было совершено убийство. - Прим. ред.) собрались обычные горожане, сторонники АдГ, агрессивные футбольные фанаты, приверженцы антимигрантского движения Pegida, а также члены небольшой экстремистской партии "Третий путь" - в общей сложности 6 тыс. человек". В расположенном напротив парке позиции заняли около 1500 демонстрантов, придерживающихся левых взглядов, передает издание.

"Дело дошло до столкновений - в воздух полетели бутылки и пиротехника, на видео видно, как некоторые экстремисты вскидывают руку в нацистском приветствии", - говорится в статье.

"Полиция была вынуждена признать, что недооценила размах демонстрации. На месте не оказалось достаточного количества сотрудников, которые могли бы предотвратить правонарушения или задержать нарушителей порядка. Страну облетели кадры беснующейся толпы. Создалось ощущение, что правовое государство оказалось неспособным обеспечить порядок", - замечают авторы публикации.

"Ни на одной площади или улице не должно случаться таких беспорядков", - заявила во вторник канцлер Ангела Меркель. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер указал на то, что "мы не дадим себя запугать грубым агрессивным хулиганам. Не допустим, чтобы наши города становились ареной для травли". Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предложил саксонской полиции помощь государства.

"Дебаты разрослись до федерального уровня и ушли далеко от самого преступления - убийства Даниэля Х. Возможно, потому, что молодой мужчина лишь условно вписывается в роль символичной фигуры для правых экстремистов. Дело в том, что миграционное прошлое имели не только преступники, но и сама жертва", - сообщает FAZ.

Даниэль Х. был немцем кубинского происхождения, его знакомые, также пострадавшие в результате нападения, являются "русскими немцами". "На своей странице в Facebook Х. часто публиковал высказывания, носившие миролюбивый характер, цитаты Боба Марли и Будды. Он призывал своих друзей на Facebook не отождествлять ислам с джихадистами из ИГИЛ*. Выступал за легализацию марихуаны и против расизма", - пишет издание. Как заявил председатель правления хемницкого отделения АдГ Нико Кёлер, Х. придерживался скорее левых взглядов.

Так же считают и представители "Третьего пути" - националистической организации в изначальном смысле этого слова. Но решающим для них становится не то, кто конкретно был убит, а что он вообще был убит. "О благополучии темнокожего немца кубинского происхождения правые экстремисты вряд ли бы беспокоились - на этот раз он просто вписывается в их концепцию", - указывают авторы статьи.

Как сообщается из кругов, близких к фанатскому движению ФК "Хемниц", Даниэль Х., будучи болельщиком, в рядах футбольных молодчиков не состоял.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.