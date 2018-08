29 августа 2018 г. Мехул Шривастава, Катрин Хилле | Financial Times Израиль вкушает плоды неожиданного союза с Путиным "В июне на обеде в резиденции российского посла в Иерусалиме премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал представление о том, как он расположил Владимира Путина к самому плодотворному союзу, когда-либо заключенному с западным лидером", - пишут журналисты Financial Times Мехул Шривастава и Катрин Хилле. "Прежде всего, он отдал дань уважения Толстому и Достоевскому, - повествуют авторы статьи. - Затем он поблагодарил Красную армию за победу над нацистами. Он говорил о миллионах русскоязычных евреев, ныне живущих в Израиле. Также он выразил благодарность Путину за борьбу с антисемитизмом. "Я очень уважаю Россию, - сказал Нетаньяху. - Я уважаю ее вклад в культуру и мужество ее народа". Похвала оказалась притягательной, и в то время как за границами Израиля в Сирии бушевала война, Нетаньяху заключил с Путиным неожиданный союз, выгодный для обоих лидеров в военном отношении. Эти положительные отношения стоят особняком на мировой арене, в то время как другие политические лидеры подвергают Путина нападкам за вмешательство в выборы и причастность к атакам с применением нервно-паралитического вещества в Британии, отмечают журналисты. По словам бывшего советника Нетаньяху по отношениям с Россией Алекса Сельского, премьер также вкушает плоды своего решения публично проявить участие к мировоззрению Путина, что включает в себя недовольство западной концепцией Второй мировой войны, умаляющей российский вклад в победу над нацистской Германией. "Общие интересы важнее всего, но такого рода понимание формирует открытое доверие и позволяет нам говорить о сложных проблемах, - сказал Сельский. - Мы - единственный западный союзник, способный глубоко понимать русских, так же, как мы понимаем американцев". Между тем министр обороны Израиля, выходец из СССР Авигдор Либерман помогает сглаживать ежемесячные встречи между российскими и израильскими военачальниками, упоминая знаменитые русские битвы, литературу и кино, рассказал Сельский. "Отношения стали намного более близкими, - полагает глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. - Израиль считает, что за безопасность в Сирии отвечает Россия, и вооруженные силы двух стран очень тесно взаимодействуют. Эта модель работает". Путин восприимчив к опасениям Израиля из-за иранских сил у своих границ, пояснил председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. "Он не всегда считает обоснованным то, что другие страны называют своими опасениями по поводу безопасности, но не в случае с Израилем, потому что речь идет о реальной безопасности, о выживании", - сказал Лукьянов. "Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген предостерег от поиска слишком многих скрытых смыслов в отношениях между сдержанным, неразговорчивым Путиным и сладкоречивым Нетаньяху. По его словам, для России Израиль тоже сыграл свою роль в качестве противовеса иранцам, которым Путин доверяет не полностью, - пишут журналисты FT. - А израильская огневая мощь намного перевешивает российские силы в Сирии, и поэтому с еврейским государством необходимо было сотрудничать, а не превращать его во врага". "Для русских Израиль - очень опасная страна, - сказал Маген. - Это уникальная ситуация, и не потому, что им нравится Израиль, а потому что они боятся". Источник: Financial Times