29 августа 2018 г. Press Association | The Guardian У шмелей вырабатывается пристрастие к пестицидам - как у курильщиков к никотину У шмелей развивается пристрастие к пище с пестицидами, которое можно сопоставить с никотиновой зависимостью у курильщиков, сообщает The Guardian. "Проводя серию исследований, команда британских ученых предлагала шмелям на выбор два вида сахарного сиропа, в один из которых были добавлены пестициды неоникотиноиды. Исследователи обнаружили, что со временем шмели все чаще предпочитали кормушки с сахаром, содержащим пестициды", - говорится в статье. Сотрудник отделения биологических наук Имперского колледжа Лондона Ричард Гилл рассказал: "Не подвергавшиеся воздействию пчелы, когда у них есть выбор, по-видимому, избегают пищи, обработанной неоникотиноидами. Но по мере того, как отдельные пчелы все чаще сталкиваются с обработанной пищей, они начинают предпочитать ее. Что интересно, у насекомых действие неоникотиноидов направлено на нервные рецепторы, похожие на рецепторы млекопитающих, на которые воздействует никотин". "В наших выводах о том, что шмели приобретают пристрастие к неоникотиноидам, отмечаются определенные симптомы аддиктивного поведения, что весьма интересно, учитывая свойство никотина вызывать зависимость у людей. Тем не менее, чтобы установить это у пчел, нужны дальнейшие исследования", - сказал Гилл. Источник: The Guardian