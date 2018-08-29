Русская осень приходит на улицу

Царь хороший, бояре плохие. Путин намерен повлиять на смягчение пенсионной реформы в России. Депутаты и правительство не слишком церемонились, отодвигая на 8 лет возраст выхода на пенсию для женщин и на 5 лет для мужчин. В ближайшее время властитель должен вмешаться, дабы ослабить уже назревающий бунт, - до того, как россияне вернутся со своих дач, пишет французский журналист Пьер Хаффнер в своем блоге на страницах Mediapart.

Ощущая приход осени и возвращение горожан с летнего отдыха, Кремль принял превентивные меры. Оппозиционеры Сергей Удальцов и Алексей Навальный были арестованы и посажены в тюрьму на 30 суток. В день выборов мэра Москвы 9 сентября они будут находиться за решеткой, отмечает автор статьи.

Оппозиционным кандидатам не удалось преодолеть запреты или муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы, говорится в статье. Таким либералам, как Илья Яшин и Лев Гудков, не удалось выставить свою кандидатуру.

В этом году не внушит опасение Сергею Собянину и Алексей Навальный. В день выборов он окажется в тени. Этот же день, по его призыву, станет днем митинга против пенсионной реформы, указывает журналист.

"У Путина есть причина для беспокойства. Пенсионная реформа изменила настроение населения. НДС был поднят с 18 до 20%. Парадоксально, но рубль рухнул, в то время как цена на нефть и извлеченные из нее доходы удвоились. Обесценивание национальной валюты продолжается. Оно вызывает рост цен. По данным опроса общественного мнения, проведенного "Левада-центром", рейтинг Путина резко упал до уровня декабря 2011 года. Тогда оппозиция собрала огромные митинги против власти. Россияне могут вновь преодолеть страх перед арестами и снова выйти на улицы", - считает Хаффнер.

Но протестные движения достигли своего апогея не в 2011 году, по призыву либеральной оппозиции в Москве, а в 2005 году в провинции. В ту пору власть вознамерилась монетизировать льготы, предоставляемые пенсионерам, то есть отменить их. Движение проходило под руководством КПРФ, занимающей прочные позиции в регионах и главным образом среди пожилых людей, напоминает автор.

"У коммунистов есть доступ к местным СМИ и федеральным телеканалам. Недавно федеральные телеканалы транслировали предложение коммунистов о проведении референдума по пенсионной реформе. Митинги коммунистов также ретранслируются. У либеральной и непарламентской оппозиции, как правило, нет таких возможностей. Однако коммунистическая партия - это системная партия. Она может проявить определенную осторожность и уступить тем полумерам, которые предложит Путин, то есть остаться в рамках "официальной" оппозиции. Такая логика уже наблюдалась не раз, в частности, в прошлом году в ходе митингов против проекта реновации в Москве. Речь шла о высылке населения из центра города", - пишет Хаффнер.

Алексей Навальный и его команда могут рассматриваться в качестве второй политической силы. У нее прочные позиции главным образом в крупных городах и среди молодежи. Пенсионная реформа не является столь жгучей проблемой для молодого поколения, подчеркивает журналист.

"Власть может утратить прерогативу своей законности в глазах избирателей. Это уже коснулось неизменного премьер-министра Медведева и его правительства. Сильно упала популярность президента. Система держится лишь на власти одного человека, ставшего пожизненным президентом. Для активизации своей популярности Путин приберегает сокровенное средство - это война", - полагает автор.

"Политические наблюдатели ожидали нового конфликта в августе, особенно после ЧМ по футболу. Кремль же на данный момент довольствовался лишь грандиозными военными учениями. Опросы общественного мнения показывают, что россияне все менее склонны верить в наличие внешнего врага. Запад в их глазах больше не является противником. Идея о том, что ими плохо управляют, становится все более востребованной у народа", - комментирует Хаффнер.

Способны ли предстоящие заявления Путина ослабить удар от пенсионной реформы, проводимой его правительством? Позволят ли они ему стать противовесом и выступить в роли хорошего царя против плохих бояр? - задумывается блогер.

"Способна ли репрессивная вакханалия, нарастающая в стране, подобно "болотному делу" 6 мая 2012 года, обуздать радикальную оппозицию? Аресты уже объединили Сергея Удальцова и Алексея Навального за решеткой. Осталось лишь воплотить этот союз в реальность на улице", - резюмирует Хаффнер.