Путин увольняет генералов, в то время как Россия начинает крупнейшие за 40 лет военные учения

"Во вторник российский президент Путин уволил 15 российских генералов, в то время как страна готовится начать свои крупнейшие за четыре с лишним десятилетия военные учения", - пишет журналистка Newsweek Кристина Маза, подразумевая учения "Восток-2018", которые министр обороны Шойгу сравнил с учениями 1981 года в СССР.

"Причины увольнения генералов бывают разными, и в прошлые годы комбинировались причины увольнения какого-то конкретного человека: он проиграл в бюрократической борьбе; руководство не хочет, чтобы кто-то слишком прочно засел на своей должности и превратил ее в феодальную вотчину; реальные разногласия во взглядах на политический курс; или неодобряемая коррупция, - сказал в интервью Юваль Вебер (Daniel Morgan Graduate School, научный сотрудник DMGS-Kennan Institute при Wilson Center, США). - По этому последнему пункту никто из тех, кто наверху, не безвинен, но иногда должностное лицо может зайти слишком далеко. Когда кто-то проигрывает в бюрократической борьбе, тоже можно найти доказательства коррупции, так что, не покопавшись поглубже, трудно рассказать какую-то конкретную историю или поведать о причинных связях, которые с ней сопряжены".

"Непомерно большой, всесильный государственный сектор - вот коренная причина коррупции. Кадровые перестановки генералов - все равно что перестановка стульев на "Титанике", - заметил в интервью эксперт Ариэль Коэн (Atlantic Council).