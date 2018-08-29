Россия хвалит себя в Сирии

"Без участия Москвы в сирийской войне больше ничего не происходит. Однако оживленная дипломатия говорит об ограниченности российского влияния", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

Запад готовит в Сирии новые провокации и авиаудары - но Россия держит ухо востро. Такую картину рисуют все российские СМИ с тех пор, как министерство обороны в Москве сообщило о перемещении американских военных кораблей в восточную часть Средиземного моря, а представитель министерства подробно проинформировал о том, что члены британской частной военной фирмы, очевидно, планируют инсценировать химическую атаку совместно с местными исламистами в Идлибе, передает издание.

Если Идлиб снова окажется в руках армии Асада, Москва, как ей представляется, будет очень близка к желаемому уничтожению исламского терроризма в стране и установлению мира. Это было бы достижением и для внутренней политики, так как оправдало бы войну, не пользующуюся популярностью среди российского населения, полагает автор статьи.

Оживленное дипломатическое общение с Турцией, выступающей категорически против атаки на Идлиб из-за опасений относительно гуманитарной ситуации и потока беженцев в собственную страну, показало в последние недели то, насколько срочно Россия хочет решить эту "проблему", отмечает журналист. Вероятно, в этой связи стоит интерпретировать и мнимые западные провокации, на которые указывало министерство обороны. С помощью таких теорий заговора можно снова и снова "подогревать" враждебность к Западу, считает Акерет.

На днях министерство обороны РФ опубликовало на своем Youtube-канале 10-минутное видео, призванное с помощью бесконечного каскада статистических данных продемонстрировать успех сирийской операции. При этом в видео замалчиваются как потери России, так и участие российских частных военных компаний, говорится в статье.

Дипломатическим путем Россия, несомненно, принуждает к признанию своих заслуг и принятию Асада как победителя и вновь укрепившего свои позиции правителя, а также форсирует восстановление Сирии. На юго-западе Сирии, на границе с Израилем, Россия взяла на себя поддержку "голубых касок" ООН, для чего ей необходимы были уступки со стороны Ирана. Тем не менее, как пишет автор статьи, треугольник Россия-Турция-Иран сомнителен и подвержен влиянию многих политических факторов. Некоторые московские наблюдатели считают возможным более сильный поворот России к Анкаре в ущерб Тегерану, передает Акерет.