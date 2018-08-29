"Он жив!": абсурдные теории заговора о Джоне Маккейне

Как только американский сенатор Джон Маккейн умер, вокруг него стали складываться самые абсурдные теории заговора, пишет журналистка немецкого издания Stern Александра Крафт.

Когда в понедельник американские флаги в Вашингтоне были подняты до окончания предусмотренного протоколом траура, для многих это стало однозначным сигналом: сенатор Джон Маккейн не умер. Он жив. А если он и умер, то не от рака, а от суицида. Хотя одна теория безумнее другой, они падают на благоприятную почву, отмечает журналистка. В сумасшествии участвуют даже республиканцы.

Так, Келли Уорд, правая сторонница Трампа, придерживающаяся ультраконсервативных взглядов и проигравшая Маккейну на выборах в Сенат в 2016 году, всерьез утверждала, что сообщение семьи Маккейна о том, что политик отказался от дальнейшего лечения опухоли головного мозга, было направлено на то, чтобы навредить ее кампании и отвлечь от нее внимание. В каждом из ее предложений было отчетливо слышно, что Уорд убеждена в том, что Маккейн вообще не страдает тяжелым заболеванием, передает Крафт.

Сумасшедшие идеи касательно смерти сенатора развивают и другие сторонники Трампа, продолжает журналистка. Так, некоторые утверждают, что Маккейн умер вовсе не от рака, а совершил самоубийство, и приводят полностью абсурдное обоснование: республиканец таким образом хотел избежать своей отправки в военную тюрьму в Гуантанамо, ведь он на протяжении нескольких лет якобы являлся тайным сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.

Есть и те, кто думает, что Маккейн не болел раком и не совершал самоубийство. Он жив, а его смерть была инсценирована, чтобы критик Трампа мог залечь на дно и подпольно работать на Клинтонов и так называемое "глубинное государство" (Deep State) - теневое правительство, управляющее США и состоящее из спецслужб, банков и "военно-промышленного комплекса", говорится в статье.

Наверное, потому, что Маккейн был критиком по своей натуре, он часто оказывался в центре безумных домыслов еще при жизни. В частности, Маккейн якобы был агентом коммунистического Северного Вьетнама. Конечно, он стоял и за расследованием "российского дела", проводимым спецпрокурором Робертом Мюллером против Дональда Трампа. Это расследование, называемое американским президентом "охотой на ведьм", якобы было исключительно идеей Маккейна.

"Так функционирует Америка в 2018 году. (...) Маккейна будет не хватать США и миру - как человека, который, по крайней мере, пытался сопротивляться сумасшествию", - подытоживает Крафт.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.