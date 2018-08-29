Прощание с летней сказкой

Великодержавная политика на фоне возможных изменений в пенсионной системе: рейтинг Путина в России падает. В среду, сообщает Sueddeutsche Zeitung, российский президент, возможно, внесет ясность - очевидно, переведя стрелки на правительство и парламент.

"В этом году и в России лето выдалось жарким - однако на этот раз во время своего активного отпуска Владимир Путин футболку предпочел не снимать. Обнародованные во вторник государственными СМИ отпускные фото президента довольно сильно отличались от его прошлых инсценировок на отдыхе (...). Если верить снимкам, российский лидер скромно отдохнул в компании шефа спецслужб Александра Бортникова и главы оборонного ведомства Сергея Шойгу в верховьях Енисея. Ни тебе фотографий верхом на лошади, ни погружений на глубину, ни щук с тиграми", - повествует московский корреспондент немецкого издания Юлиан Ханс.

По мнению журналиста, президент правильно сделал, что хорошо отдохнул под конец лета - "множатся признаки того, что стабильный фундамент его власти начинает расшатываться".

"После переизбрания в марте этого года популярность Путина падает", - констатирует SZ. Это подтверждают и результаты опросов, проведенных независимым "Левада-центром" - причем сокращается и число тех, кто одобряет внешнеполитический курс Кремля (с 22% два года назад до 16% в июле этого года).

"Вместе с тем, - продолжает автор статьи, - до рекордных показателей после 2013 года выросло число тех, кто сетует на то, что Путину чужды интересы собственного народа".

"Недовольство достигло своего апогея в связи с запланированной пенсионной реформой, с которой несогласно более 80% жителей страны". Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о планах по повышению пенсионного возраста в тот же день, когда в России стартовал ЧМ по футболу.

"Путин долгое время никак не комментировал предстоящие реформы - как будто этот вопрос лежит целиком и полностью в компетенции правительства. После того как парламент в конце июня в первом чтении принял законопроект, президент в ответ на вопрос о том, какой вариант был бы предпочтителен для него, кратко ответил: "Никакой", - говорится в статье.

В эту среду президент может внести некую ясность, продолжает Ханс. В ходе визита в Омск Путин во вторник дал понять, что может прокомментировать ситуацию, "возможно, уже в среду".

"Кремль тщательно следит за тем, чтобы не потерять доверие лояльного большинства. В июне словосочетание "пенсионная реформа" неожиданно исчезло из сообщений контролируемых государством СМИ; как стало известно либеральному телеканалу "Дождь", это было сделано по указанию президентской администрации", - передает журналист.

В конце минувшей недели, говорится в статье, в Москве был задержан оппозиционный политик Алексей Навальный - он призвал россиян выйти на акции протеста против пенсионной реформы 9 сентября, когда в Москве и во многих российских регионах должны пройти выборы. "Если Навальному в 2013 году неожиданно удалось набрать 27% голосов на выборах столичного мэра, то на этот раз к выборам в столице не допущен ни один кандидат от оппозиции", - говорится в статье.