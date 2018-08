29 августа 2018 г. Бур Ден | The Times Окурки - самый распространенный загрязнитель моря Активисты-экологи призывают запретить фильтры для сигарет после того, как оказалось, что они являются самым частым загрязнителем моря, сообщает The Times. Некоторые группы начали кампании после того, как американская благотворительная организация Ocean Conservancy заявила, что во время очистки пляжей во всем мире за 32 года чаще всего обнаруживались окурки, говорится в статье. Организация собрала более 60 млн сигаретных фильтров, около трети всего мусора, подобранного на пляжах, пишет газета. Глава проекта Cigarette Butt Pollution Project Томас Новотни поддерживает петицию с требованием принять в Калифорнии закон о запрете фильтров, а активисты из Нью-Йорка предлагают создать центры, в которых курильщики могут сдавать фильтры, сообщает издание. "Борьба с окурками может стать благоприятной средой для инноваций. Например, одна голландская компания дрессирует ворон, обучая их распознавать и собирать окурки с улиц", - говорится в статье. Источник: The Times