29 августа 2018 г. Том Парфитт | The Times Крайняя предвзятость: как Кремль подавляет недовольство "Они создали группу, чтобы участвовать в чате по мессенджеру, а иногда встречались в "Макдональдсе", чтобы поговорить о политике: 10 молодых людей из Москвы, ворчавших на президента Путина и российские власти", - повествует корреспондент The Times Том Парфитт, комментируя дело организации "Новое величие". Автор пишет: "Критики говорят, что ответчиков подставили, изобразив закоренелыми заговорщиками, намеренными устроить бунт национального масштаба, хотя на деле они были просто небольшой группой рассерженных наивных молодых людей, которых увлек за собой провокатор". "Это самое заметное из судебных преследований по обвинениям в экстремизме - преследований, число которых растет. Среди них несколько случаев, когда обвинения основаны на репосте в социальных медиа мемов на политические и социальные темы, часто безобидных", - говорится в статье. "Такие случаи заставляют задуматься, как Кремль противодействует недовольству в сложный для президента Путина момент", - пишет автор, напоминая о снижении рейтинга Путина после объявления о планируемой пенсионной реформе. "Ольга Романова, руководящая организацией "Русь сидящая", которая борется за права заключенных, говорит, что стимулом для нарастающих судебных преследований стали уличные протесты, организованные лидером оппозиции Алексеем Навальным в марте прошлого года", - пишет автор. "Кремль напугало то, сколько молодых людей вышло на улицы, - сказала она. - Число судебных преследований колоссально выросло". Издание отмечает: "Некоторые утверждают, что это, возможно, не целенаправленная кампания". "Дела против псевдоэкстремистов - это не новый большой террор, а системный сбой, непредвиденные последствия плохо продуманных решений", - написал журналист Андрей Перцев. "Жертвами не обязательно становятся оппозиционные активисты. Многие - обычные граждане, которым грозят длительные тюремные сроки за шутливые слова или рискованные анекдоты в интернете", - говорится в статье. Экс-работник прокуратуры Алексей Федяров "полагает, что судебное преследование за "экстремизм" служит как пугающим предостережением для тех, кто подумывает встать в оппозицию к Кремлю, так и способом оправдания своего существования для siloviki - руководства полиции и спецслужб", пишет издание. Илья Гущин, отсидевший два года за участие в протесте оппозиции на Болотной площади в 2012 году, "полагает, что Кремль недоволен новой волной дел об экстремизме, но не может их контролировать", пересказывает автор. Источник: The Times