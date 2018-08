29 августа 2018 г. Крис Смит | The Times В диету для здорового сердца вернули красное мясо и сыр Ежедневное употребление в пищу красного мяса и сыра может помочь вчетверо сократить риск преждевременной смерти, сообщает журналист The Times Крис Смит. Исследование показало, что наиболее здоровый рацион включает в себя три порции молочных продуктов и полторы порции мяса, а истинную опасность представляют сахар и белый хлеб. Рекомендации по здоровому питанию в большинстве своем призывали сокращать потребление жиров, особенно насыщенных животных жиров. Но канадские ученые, изучив данные более чем 218 тыс. жителей в 50 странах, дополнили свидетельства того, что более серьезная причина для беспокойства - очищенные углеводы. "Они заявили, что разнообразный рацион из непереработанных продуктов, где есть всего понемногу, с большей вероятностью позволит сохранить здоровье, чем одержимость отдельными питательными веществами", - пишет Смит. Здоровая диета, приведенная в статье, включает в себя в среднем более восьми порций фруктов и овощей ежедневно, две с половиной порции орехов и бобовых, полторы - мяса и три - молочных продуктов, что соответствует стакану молока, 60 г сыра и стаканчику йогурта. "Мясо и молочные продукты могут способствовать здоровому сбалансированному питанию, если есть их умеренно наряду с большим количеством фруктов и овощей, бобовых, цельнозерновых и орехов", - прокомментировал заместитель главврача Британского фонда сердца Джереми Пирсон. Источник: The Times