29 августа 2018 г. Крис Смит | The Times Длинный отпуск может продлить вашу жизнь на несколько лет Хотите прожить подольше - берите, как минимум, три недели отпуска в год, утверждает журналист The Times Крис Смит, опираясь на доклад, сделанный на конгрессе European Society of Cardiology в Мюнхене. "По мнению исследователей, при проблемах с сердцем врачи должны "прописывать" отпуск, дабы пациентов не убивал стресс от попыток вести более здоровый образ жизни", - говорится в статье. Издание приводит результаты исследования, которое длилось 40 лет: "Вероятность смерти среди тех, чей отпуск составлял менее трех недель в год, была выше на 37%". Руководитель исследования Тимо Страндберг (Университет Хельсинки) предостерегает: "Не думайте, что, если в остальном вы ведете здоровый образ жизни, это станет компенсацией за перенапряжение на работе и отсутствие отпуска". С 70-х годов Страндберг наблюдал за жизнью и здоровьем 1200 бизнесменов. "Мужчины, получившие много рекомендаций о здоровом образе жизни и снизившие более чем на 50% вероятность заболеть болезнями сердца, чаще умирали рано", - сообщает издание. Газета пересказывает выводы исследователей: этих людей, скончавшихся от различных болезней, "убил стресс, сопряженный с попытками вести более здоровый образ жизни и увеличивать физическую нагрузку без длительных перерывов в работе. Ученые не установили оптимальную длительность отпуска, но посоветовали отдыхать не менее трех недель в году". Источник: The Times