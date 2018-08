29 августа 2018 г. Марк Бридж | The Times Сексапильные селфи делаются, чтобы выбиться в люди, а не под давлением патриархата Группа исследователей заключила, что женщины выкладывают в интернет сексапильные селфи не под гнетом патриархального мужского шовинизма, а ради повышения своего социального статуса, пишет журналист The Times Марк Бридж, пересказывая публикацию в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. "В исследовании утверждается, что женщины, которые стараются подчеркнуть в интернете свою сексуальность, - это жительницы стран с острым экономическим неравенством, а не тех стран, где их угнетают по половому признаку", - пишет издание. Авторы исследования - психологи и эволюционные биологи - проанализировали 68562 селфи из 113 стран, выложенные на Instagram и Facebook с тэгами типа "секси", "горячая штучка" и т.п. Руководитель исследования Хэндис Блейк (Университет Нового Южного Уэльса, Австралия) отмечает: "Объясняя, зачем женщины заботятся о своей внешности, психологи обычно ссылаются на давление патриархального устройства общества: мол, эти женщины живут в социуме, где их внешние данные ценятся больше, чем прочие качества". "Но мы обнаружили другое: вероятность, что женщина станет тратить время и усилия на выкладывание сексапильных селфи в интернет, выше в странах, где усиливается экономическое неравенство, а не там, где в обществе царят мужское засилье и гендерное неравенство", - добавила Блейк. Она назвала такое поведение женщин абсолютно рациональной адаптацией к окружающей среде. "Итак, когда девушка, держа наготове телефон, соблазнительно сдвигает бретельку купальника, не считайте ее ни тупицей, ни жертвой мужского шовинизма. Считайте, что она стратегически мыслит, проводя замысловатую общественно-эволюционную игру. Она, как и все мы, стремится максимально преуспеть в жизни", - заключила Блейк. Источник: The Times