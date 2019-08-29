Как будет выглядеть мир через 50 лет

"Подводные дороги, спортивные состязания на ховербордах и отпуск в космосе - вот лишь некоторые из предстоящих открытий, которые станут обычным явлением через 50 лет". Эти прогнозы, как сообщает The Daily Mail, содержатся в новом докладе о будущем технологий.

"В докладе также предрекается, что ключевыми частями нашего повседневного обихода станут массовое производство органов с помощью 3D-печати, имплантаты, контролирующие наше здоровье, и самоочищающиеся дома. Эти прогнозы были составлены группой ученых и футуристов по заказу компании Samsung, пишет газета.

"(...) Доклад под названием "Samsung KX50: будущее в объективе" содержит предположение, что к 2069 году будет революционизирован транспорт - между Великобританией, материковой Европой и другими регионами будут проложены подводные трубные транспортные системы, по которым пассажиров будут перевозить высокоскоростные контейнеры, и путешествие между некоторыми странами будет длиться менее часа", - говорится в статье.

"Для сокращения заторов в городских районах будут использоваться летающие такси и автобусы, в то время как более далекие поездки, - утверждает доклад, - будут совершаться в многоразовых ракетах, летающих в верхних слоях атмосферы и на высокой скорости, что сократит время следования от Лондона и Нью-Йорка до менее чем 30 минут".

"Если говорить о сфере здравоохранения, обычным явлением станут виртуальные компаньоны и опекуны, отслеживающие состояние здоровья человека на протяжении всей его жизни и способные переводить его симптомы и состояния на любой язык. По данным доклада, масштабная 3D-печать жизненно важных органов обеспечит немедленную замену органов тем, кто в них нуждается. Основным источником белка станут насекомые, а кухни будущего будут оснащены столешницами для выращивания насекомых и сбора "урожая", - пишет издание.

"Следующие 50 лет принесут самые большие технологические изменения и инновации, которые мы когда-либо видели в нашей работе и отдыхе, - сообщила Daily Mail одна из соавторов доклада Жаклин де Рохас. - Цифровая революция, как и промышленная революция 250 лет назад, ставит под сомнение все наши предположения о том, как мы будем вести нашу будущую жизнь".

"В рамках доклада также производился опрос британцев о том, какие из прогнозов они больше всего хотели бы увидеть в реальности, и 63% опрошенных заявили, что это самоочищающиеся дома, оснащенные роботизированными технологиями. Затем следуют импланты для мониторинга состояния здоровья и летающие такси и автобусы (...)", - пишет газета.

Основные прогнозы, составленные экспертами по технологиям, таковы:

1 - Подводные магистрали: будет создана герметичная транспортная трубная система, передвижение по которой будет осуществляться в контейнерах. Благодаря ей добраться из Великобританией до таких частей материковой Европы, как Скандинавия, может будет менее чем за час.

2 - Подземные небоскребы: появятся так называемые "землескребы", перевернутые небоскребы, которые своими этажами уходят в землю, что позволит выдерживать землетрясения.

3 - Самоочищающиеся дома: при нажатии кнопки дома будут "самоочищаться", когда вы выходите из дома или когда вы спите.

4 - Космические отели: будет возможно проводить отпуск в космосе, когда космические отели будут вращаться вокруг Луны или других планет, генерируя собственную гравитацию.

5 - 3D-печать органов: это позволит создавать органы для людей, нуждающихся в пересадке органов или в повышении производительности, а также позволит добиваться ночного видения или суперскорости.

6 - Недорогие гамбургеры с насекомыми: насекомые станут одним из наших основных источников пищевого белка.

7 - Летающие автобусы и такси: будут распространены как "воздушные такси", так и беспилотные летающие автобусы большой мощности, которые смогут летать выше пробок и быстро доставлять нас к пункту нашего назначения.

8 - Имплантаты, которые следят за нашим здоровьем и излагают наши симптомы на любом языке: это цифровой компаньон, который на протяжении нашей жизни следит за нашим здоровьем и отслеживает наши потребности.

9 - Воздушные спортивные состязания в духе квиддича (вымышленная спортивная игра в романах Дж. Роулинг, в которую играют, летая на метлах - Прим. ред.) на ховербордах (летающих досках): мы будем смотреть четырехмерные спортивные матчи в духе квиддича, болея за свои любимые спортивные команды, летающие по стадиону на ховербордах.

10 - Интерактивные фильмы, физическое участие в том, что мы смотрим, с помощью виртуальной реальности: это станет возможно с помощью доступных, высококачественных гаптических костюмов, которые создают ощущения прикосновений и обманывают все пять наших чувств, позволяя нам физически "чувствовать" фильм или видеоигру.