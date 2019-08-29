Наступление Дамаска в провинции Идлиб подрывает турецко-российские отношения

"(...) О "срочном" визите Реджепа Тайипа Эрдогана было объявлено лишь в конце прошлой недели. Во вторник, 27 августа, президент Турции отправился в Московскую область, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках авиакосмического салона "МАКС". Этот приезд произошел всего через несколько дней после того, как на северо-западе Сирии во время воздушных налетов режим Дамаска при поддержке российских ВВС обстрелял турецкий военный конвой", - пишет журналист французской газеты La Croix Мало Треска.

"(...) Мы понимаем озабоченность Турции, связанную с обеспечением безопасности своих южных границ, считаем, что это законные интересы республики", - сказал президент Владимир Путин вскоре после их переговоров и упомянул о том, у него и его турецкого коллеги есть "совместные меры" для "нейтрализации" ситуации в этой зоне, не раскрывая никаких подробностей.

"(...) Владимир Путин основывался на Сочинском соглашении [заключенном в сентябре 2018 года тремя сторонами-участниками переговорного процесса в Астане - Анкарой, Москвой и Тегераном - где предусматривается создание демилитаризованной зоны в провинции Идлиб в обмен на замораживание крупного наступления в регионе]. Эта двусторонняя встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом направлена на то, чтобы сохранить основное", - поясняет Тома Пьерре, исследователь Национального научно-исследовательского центра и Института изучения и исследований арабского и мусульманского мира.

"На данном этапе известно немного конкретных подробностей их переговоров, - говорится в статье. "Но цель для россиян заключалась в том, чтобы поставить более ограничительные условия в соответствии с Сочинским соглашением", - продолжает эксперт. Возвращение сирийскому режиму автомагистрали, соединяющей Алеппо с Дамаском, эвакуация джихадистских группировок из этой буферной зоны, вывод их тяжелого оружия... В последние месяцы Москва беспрестанно оказывала давление на Анкару, вбивая ей в голову, что та не соблюдала условия своего участия в первоначальном договоре".

"Ожидается, что упомянутое соглашение будет вновь обсуждаться в понедельник, 16 сентября, на новой встрече участников Астанинского процесса, - говорится в публикации. "Однако последний - не более чем "официальное" политическое и дипломатическое прикрытие. Иран не участвует в наступлении на провинцию Идлиб, и сегодня на самом деле все обсуждается на двусторонних переговорах между Турцией и Россией", - отмечает Тома Пьерре.

"Из-за возобновления наступления Анкара особенно опасается массового наплыва беженцев на свою территорию", - продолжает Тома Пьерре.

"После возобновления обстрелов в конце апреля 400 тыс. из 3 млн мирных жителей анклава уже бежали от насилия и нашли пристанище на границе с Турцией. В последние месяцы Анкара вступила в переговоры с Вашингтоном, потребовав создания "зоны безопасности" на севере Сирии, чтобы предотвратить попытки перемещенных лиц форсировать проход, а также в долгосрочной перспективе не допустить создания автономного курдского региона на своей границе", - указывает журналист.

"Во вторник, 27 августа, местные курдские власти объявили о начале вывода своих войск из этого района. "Москва смотрит на это неблагосклонно, поскольку это может вывести ее из игры в данном регионе", - продолжает Пьерре.

"Несмотря на недавнее приобретение Турцией российских систем противоракетной обороны С-400, надежность сближения между двумя странами сегодня представляется уязвимой. К тому же, обе стороны по-прежнему коренным образом расходятся по вопросу о будущей судьбе союзника Москвы Башара Асада, которого Анкара больше не хочет видеть главой режима", - резюмирует Мало Треска.