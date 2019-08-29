"Кто потерял Россию? Мы, жители Запада, смело решил Макрон. Он хочет выстроить новую "архитектуру доверия" Европы по отношению к Москве. Но сначала ему нужно будет убедить в этом других", - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

"Во вторник, 27 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился с визитом в Москве, чтобы поговорить с Владимиром Путиным о Сирии. В то же самое время, на расстоянии почти 3 тыс. км, президент Эммануэль Макрон громогласно приводил аргументы в пользу своей новой российской доктрины, выступая перед французскими послами, собравшимися в Елисейском дворце. Он настаивал на том, что необходимо "переосмыслить наши отношения с Россией", - говорится в статье.

"Совпадение этих двух событий не совсем случайно. Как отмечает один французский дипломат, передавая слова арабского посла, Москва - "это новая Мекка": туда отправляются все лидеры арабо-мусульманского мира. Паломничество не религиозное, но стратегическое: впрочем, при удобном случае то же самое делает израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Россия стала неизбежной, и Эммануэль Макрон больше не собирается обходить ее вниманием", - указывает автор публикации.

"Трижды в течение недели Макрон подробно объяснял, почему возвращение России в европейскую игру стало главной осью его дипломатии: принимая президента Путина в своей летней резиденции в Брегансоне 19 августа, затем два дня спустя перед президентской прессой, и снова во вторник в Елисейском дворце. Этот вопрос также обсуждался с его коллегами по G7 в Биаррице, когда он в субботу проинформировал их о пятичасовой беседе с российским президентом", - пишет Le Monde.

"(...) Президент Франции связывает свою российскую стратегию с тремя постулатами. Первый постулат: путинская модель военной экспансии и постоянной конфликтности, поддерживаемая "нашими слабостями", имеет некоторый успех, однако она не является устойчивой. Слабой в экономическом и демографическом отношении России рано или поздно придется искать поддержку; и она неизбежно обратится к Китаю. Задача европейцев - помешать этому альянсу, который будет действовать им во вред", - поясняет Кауфман.

"Второй постулат: трансатлантическая расстыковка. Соединенные Штаты остаются "очень важным союзником", но они отошли от Европы и больше не ответственны за ее стратегический замысел. Положив конец этим летом одному из последних пережитков холодной войны - договору с Москвой о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который Москва с легким сердцем нарушила, Вашингтон ускорил ход дел. Эта структура контроля над вооружениями, "задуманная при той геополитике, которой для нас уже нет", теперь разрушается, и мы должны создать новую, вовлекая в нее Россию, которая, по убеждению Макрона, "является европейской" страной", - комментирует журналистка.

"Третий постулат: новая поляризация мира - китайско-американская. В вопросах контроля над вооружениями США сейчас хотят диалога с Китаем? Отлично. Но "я не хочу быть заложником этого", говорит Макрон. Необходимы новые многосторонние рамки. В советско-американской системе Европа была всего лишь пешкой. Для нее настало время вернуть себе "контроль". И стать союзником, а не "вассалом", - пишет Кауфман.

"Эммануэль Макрон любит оспаривать догмы, - говорится в статье. - Например, такую, что Россия сама отдалилась от Запада после распада СССР. Кто потерял Россию? В дебатах, разделяющих экспертов на протяжении двух десятилетий, он утверждает: "Россияне восприняли расширение НАТО и стратегию ЕС как форму агрессии".

"Нынешний президент Франции, будучи поборником "дерзости в дипломатии", теперь хочет, чтобы Европа заполучила Россию после того, как она ее потеряла. Остается один ключевой вопрос: пойдет ли на сближение такой человек, как Владимир Путин, который на протяжении двадцати лет выковывал это отдаление? Макрон наивно оправдывается, упоминая о "долгосрочной перспективе" и уверяя, что он знает, с кем имеет дело. Ему придется убедить в этом своих европейских партнеров, в первую очередь, прибалтов, румын и, в особенности, поляков. Они тоже знают, что такое долгосрочная перспектива", - резюмирует Сильвия Кауфман.