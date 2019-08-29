"Глубинное государство", фантом второго акта пятилетнего срока полномочий Макрона

"Эммануэль Макрон не только едва ли не сочетался дипломатическим браком с Дональдом Трампом на саммите G7 в Биаррице. В нескольких своих выступлениях он позаимствовал у него формулировку "глубинное государство" ("deep state"), дорогую сердцу самого популистского американского президента. Но что означает этот республиканский фантом? Полицию? Ответственных работников администрации?" - задается вопросом корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Париже Ришар Верли.

"(...) Для Трампа "deep state" - это сборище в администрации США всех тех, кто объединяется для борьбы против него. Идея "глубинности" упоминается как синоним почти незаконного укоренения, невосприимчивости к выборам и колебаниям общественного мнения. Это все, что так ненавидит Трамп: технократы, чьи убеждения противоречат его собственному. "Deep state" - прежде всего, демократическое. Речь идет о таком государстве, которое, по мнению Трампа, обслуживает себя, а потом уже служит людям... и подчиняется избирателям", - указывает автор статьи.

"Несколько раз, до и во время саммита G7 в Биаррице Эммануэль Макрон решил перенять это выражение, переведенное на французский язык как Etat profond, "глубинное государство". Интерпретация, которую немедленно дали комментаторы, касалась набережной Орсе, резиденции французской дипломатии. Проще говоря: Макрон, как и Николя Саркози, не выносит часть престижного корпуса послов, перед которыми он выступал во вторник на открытии их ежегодной дипломатической конференции, и настроен против некоторых их целей и инициатив. Наиболее часто упоминается случай с Ираном и Россией. "Глубинное государство" в версии Макрона обозначает неоконсерваторов с набережной Орсе, опирающихся на идею сопротивления Москве любой ценой. В то время как французская дипломатическая традиция всегда побуждала Париж бережно обращаться с Россией, сначала царской, а затем коммунистической", - комментирует Верли.

"Существует еще одна возможная интерпретация "глубинного государства". Она направлена на полицию и службы безопасности. Эммануэль Макрон, запаниковавший в декабре 2018 года из-за размаха кризиса "желтых жилетов", предоставил полную свободу действий полиции. (...) Но результат противостояния "желтых жилетов" и полиции в контексте бесспорного применения насилия в отношении митингующих оказался удручающим", - говорится в статье.

"(...) А, может, под "глубинным государством" подразумеваются так же те, кто в условиях секретности, допускающей императив безопасности в наши времена террористической угрозы, извлекает слишком большую выгоду из такой ситуации? В высказываниях Макрона ничто не позволяет сделать такой вывод. Однако его приверженность продолжить внутренние расследования и его неоднократные обещания "возобновить связь" с населением позволяют предположить, что часть государства от него ускользает. Добавьте к этому знаменитое дело Беналлы. Кто в июле 2018 года отдал на съедение имя Александра Беналлы, тогдашнего непосредственного сотрудника и телохранителя президента? В своей увлекательной книге "Реальная история Беналлы"? (издательство Observatoire) Софи Куаньяр подтверждает тезис о полицейском заговоре в Елисейском дворце с целью избавления от этого доверенного лица, ставшего слишком могущественным", - пишет Le Temps.

"(...) Второй акт пятилетнего срока полномочий покажет, за кем, за Макроном или "глубинным государством" (если оно существует) останется последнее слово", - резюмирует Ришар Верли.