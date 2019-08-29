Биарриц: разделяй и властвуй

"Саммит G7 показал: на фоне противостояния с Китаем привязка России к Западу снова представляется привлекательной стратегией", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"На саммите G7 в Биаррице Дональд Трамп в очередной раз призвал к тому, чтобы пригласить Россию в G7, которая тогда снова стала бы G8. А Эммануэль Макрон, по крайней мере между строк, проявил определенную открытость этому, как и Италия. Япония, по слухам, заняла нейтральную позицию. Фронт выступающих против возглавили Ангела Меркель и британский премьер-министр Борис Джонсон", - передает журналист Ульрих Шпек.

"О мотивах Трампа можно лишь строить догадки. Одна из убедительных версий заключается в том, что во времена фундаментального противостояния с Китаем американский президент хочет воспрепятствовать тому, чтобы Москва примкнула к Пекину - и обе страны образовали таким образом антиамериканский блок", - отмечает автор статьи.

Поведение Макрона в российском вопросе также объясняют несколько версий. Согласно одной из них, в общении "с Меркель, Джонсоном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо он связал участие России с необходимостью решить украинский конфликт", говорится в статье.

"В будущем аргумент о том, что Россию необходимо приблизить к Европе и США, чтобы изолировать Китай, будет звучать чаще, - полагает Шпек. - Для внешней политики Америки, даже независимо от Трампа, Китай в ближайшие годы будет ключевым вызовом. Европа также все более скептически относится к стране, которая не только стремительно продвигается в сфере экономики и технологий, но и в геополитическом смысле позиционирует себя как мировая держава, однако не во имя либеральных принципов, а все больше в роли тоталитарной державы на родине и опоры авторитарных форм правления в других странах".

"На фоне сближения Китая и России Москва представет в поле зрения западных стратегов с новой стороны. Если бы не украинский конфликт, с Россией можно было бы вступить в дело. Мысль о перезагрузке отношений с Россией - несмотря на весь плохой опыт подобных попыток в прошлые годы - снова будет иметь место в новой, отмеченной противостоянием с Китаем геополитической обстановке", - заключает Neue Zürcher Zeitung.