Какой эффект на самом деле имеет интервальное голодание

"Интервальное голодание сегодня в моде, однако ученые по сей день спорят о его пользе", - пишет немецкое издание Der Spiegel.

"Многие думают, что тот, кто регулярно делает паузы в питании, реже болеет и дольше живет, - отмечает автор статьи Юлия Кёппе. - Интервальное голодание действительно показало удивительный эффект на червях, мышах и обезьянах. В среднем, они жили на 15-50% дольше, чем животные, имевшие возможность получать пищу на протяжении всего дня".

Однако человеческий организм устроен намного сложнее, и ученые всего мира на протяжении нескольких лет пытаются доказать положительный эффект интервального голодания на людях. В научном журнале Cell Metabolism было опубликовано новое исследование, проведенное учеными из команды Франка Мадео из Института молекулярной биологии в Граце. В эксперименте приняли участие 100 человек. Половина из них придерживались интервального голодания на протяжении шести месяцев: один день они воздерживались от еды, а на другой день питались нормально. Так как они не ели в ночь между "голодным" днем и обычным, пауза в приеме пищи составляла около 36 часов. "Другие 50 участников сначала питались привычным способом. Затем исследователи случайным образом выбрали из них 25 человек, которые затем на протяжении 4 недель соблюдали программу голодания. Так они могли изучить как краткосрочные, так и долгосрочные последствия изменения питания", - говорится в статье.

"Уже через четыре недели такого курса было зафиксировано его положительное воздействие на здоровье. У людей, соблюдавших интервальную диету, уменьшилось количество висцерального жира, окружающего внутренние органы. (...) Благодаря сокращению количества жира даже в те дни, когда люди не голодали, у них повышался уровень кетонов, которые, согласно исследованиям, улучшают настроение и препятствуют воспалениям. У них также сокращалось количество определенных белков, которые предположительно ускоряют процесс старения. Уровень холестерина также падал и вместе с ним риск развития инфаркта и инсульта. Во время соблюдения программы интервального голодания в течение 4 недель количество потребляемых участниками калорий сократилось примерно на треть, и они потеряли в среднем 3,5 кг в весе", - отмечает издание.

"Исследователи предполагают, что голодание запускает в организме своего рода курс омоложения. Благодаря паузам в приеме пищи меняется метаболизм клеток: так как они больше не получают питания, они ищут для себя другие источники энергии и расщепляют собственные, поврежденные резервы. Этот процесс также называется аутофагией, - поясняет автор публикации. - (...) Одновременно из-за голодания меняется обмен веществ в организме. Тот, кто постоянно ест, продолжительно увеличивает уровень инсулина и быстрее начинает чувствовать голод".

"Исследования на мышах также показали, что на избыточный вес влияет не только количество еды. Мыши, имевшие доступ к корму на протяжении всего дня, за 100 дней полнели, у них повышался уровень сахара в крови, повреждалась печень. Вторую группу кормили только примерно в течение 8 часов в день. Несмотря на то, что, в среднем, они получали такое же количество калорий, они не полнели и весили на 28% меньше, чем животные контрольной группы".

Тем не менее, ученые считают, что делать вывод о том, что интервальное голодание - это решение в борьбе с болезнями цивилизации, преждевременно. "Ведь исследование со 100 участниками не является репрезентативным. К тому же неясно, связаны ли положительные эффекты действительно с голоданием или только с сокращением количества калорий. (...) Поэтому вопрос о том, действительно ли лучше голодать или достаточно лишь меньше есть, остается открытым. (...) Более того, предыдущие исследования не обнаружили преимуществ интервального голодания перед другими диетами с аналогичным сокращением количества потребляемых калорий", - резюмирует Der Spiegel.