Немецкие политики обеспокоены убийством гражданина Грузии Зелимхана Х.

"Политики Берлина и Брюсселя обеспокоенно отреагировали на новые свидетельства того, что убийство гражданина Грузии Зелимхана Х. в Берлине могло быть совершено по заказу российских госорганов. Если выяснится, что об убийстве распорядились российские госорганы, это будет означать "дополнительную нагрузку на тяжелые в настоящий момент российско-германские отношения", сказал в разговоре с изданием Der Tagesspiegel депутат бундестага от партии СвДП и эксперт по внешнеполитическим вопросам Биджан Джир-Сарай".

По его мнению, "в качестве первого шага" министр иностранных дел Хайко Маас должен будет вызвать российского посла и объяснить ему, что подобные деяния недопустимы. Однако прежде чем делать из инцидента политические выводы, сначала необходимо "тщательно изучить" его", - передает журналист Ханс Монат.

"Для собственных дебатов Германии о нашей политике в отношении России роль Москвы в этом преступлении станет часом правды", - сказал депутат Европарламента от партии зеленых Райнхард Бютикофер. По его мнению, внешняя политика правительства ФРГ слишком податлива в отношениях с Россией. В частности, большой ошибкой он считает поддержку нового газопровода "Северный поток-2", - говорится в статье.

Депутат бундестага Омид Нурипур потребовал, чтобы в случае подтверждения подозрений правительство ФРГ согласовало свои выводы с партнерами по ЕС и вынесло дело на рассмотрение Совета безопасности ООН. "По его словам, Германия не должна "просто так наблюдать" за нарушением своего суверенитета другим государством", - передает Der Tagesspiegel.